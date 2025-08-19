«Меня бы вышвырнули»: Борис Щербаков объяснил свой «побег» из больницы

Он добавил, что выписать его должны были еще накануне, однако в итоге оставили до сегодняшнего дня, хотя по сути врачи уже никаких медицинских вмешательств не проводят, а просто наблюдают за состоянием. Сделать это можно и в домашних условиях, подчеркнул Щербаков. Он добавил, что после полного восстановления сможет передвигаться как обычно, а также сообщил, что в ближайшее время не планирует возвращаться к работе.