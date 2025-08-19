В конце июня 2025 года Рузиль Минекаев вместе с женой и сыном отдыхал на море. Он показывал кадры семейного отдыха в своем блоге. Минекаев на одном из снимков позировал с сыном на фоне моря и пальм, усадив наследника на плечи.