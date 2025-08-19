Азиза Минекаева опубликовала фото со своим мужем Рузилем Минекаевым и двухлетним сыном Рэмилем. Кадр актриса сделала в лифте — она запечатлела их отражение в зеркале.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» держал наследника на руках и улыбался. Рэмиль прильнул щекой к лицу знаменитого отца и тоже радостно улыбался.
26-летний актер был запечатлен в сером худи, его жена выбрала голубые джинсы, белый топ с декольте, а сверху накинула нежно-розовую кофту. Наследник актеров позировал в теплом костюме.
Напомним, Рузиль и Азиза Минекаевы познакомились во время учебы в театральном институте. Вскоре актеры поженились. В 2024 году артисты приобрели квартиру в Москве, в которой теперь живут вместе с двухлетним сыном Рэмилем.
В конце июня 2025 года Рузиль Минекаев вместе с женой и сыном отдыхал на море. Он показывал кадры семейного отдыха в своем блоге. Минекаев на одном из снимков позировал с сыном на фоне моря и пальм, усадив наследника на плечи.