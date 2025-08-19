Ричмонд
Бориса Щербакова выписали из больницы после перелома шейки бедра

Актер сообщил, что чувствует себя хорошо
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Народного артиста РФ Бориса Щербакова выписали из больницы после перелома шейки бедра. Об этом сообщил ТАСС сам артист, добавив, что чувствует себя хорошо.

«Все хорошо. Да [дома]», — сказал он отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Ранее сын артиста сообщил ТАСС, что его отец поступил в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра, после чего артисту провели операцию.

Щербакову 75 лет, он актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда № 17» (2013) и многих других картинах.