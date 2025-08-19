Андрей Кончаловский в личном блоге разместил фото своей жены Юлии Высоцкой. Режиссер поздравил актрису с днем рождения — 16 августа ей исполнилось 52 года.
«Женщине моей жизни. Не знаю человека, который готов немедленно помочь в чем бы ни было, кому угодно», — написал Андрей Сергеевич.
На черно-белом снимке Высоцкая радостно смеялась, лежа на диване. Она была одета в белую юбку и черный топ с декольте.
Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1997 году в Сочи во время «Кинотавра». Спустя год пара сыграла свадьбу. В этом браке у звезд родились дочь Мария и сын Петр.
В начале июня Высоцкая показала романтические фото с 87-летним Кончаловским в особый день. Актриса и режиссер отметили 29-ю годовщину со дня знакомства.
Недавно звезда также раскрыла секрет своего счастливого союза. Она подчеркнула, что в браке и любых других отношениях с людьми важно старание.
«Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнером своим стараться, с детьми стараться», — рассказала артистка в интервью стилисту Алеко.
Ранее Высоцкая устроила романтическое свидание с Кончаловским в Париже.