Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в топе и велосипедках

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, опубликовала в соцсети фото в топе с декольте.
38-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли позировала в белом спортивном костюме, который состоял из топа и велосипедок. Модель предстала перед камерой в черных солнцезащитных очках, золотых серьгах, ожерелье, высоких носках и кроссовках. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена на фоне пальм и моря.
В июле Хантингтон-Уайтли показала фигуру в зеленом обтягивающем макси-платье без бюстгальтера. Модель добавила к образу массивное колье, белую сумку на плечо, кольца и браслет. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости с семьей в Позитано.