Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в топе и велосипедках

В июле Хантингтон-Уайтли показала фигуру в зеленом обтягивающем макси-платье без бюстгальтера. Модель добавила к образу массивное колье, белую сумку на плечо, кольца и браслет. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости с семьей в Позитано.