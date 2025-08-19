Годовалый сын Марии Кожевниковой проглотил стекло: «Он откусил пипетку»

«И даже у опытных мам случается ЧП! Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил! Мы даем ему витамин Д и йод, сдаем анализы раз в полгода. Наш хулиган всегда открывал ротик, и мы капали две капельки, но тут, это была доля секунды, он вдруг зубами схватил кончик пипетки и откусил. Естественно, мы часть достали, но не все. Сейчас я могу писать спокойно, так как Бог миловал, никаких последствий, но я всех родителей хочу предупредить, чтобы все витамины, лекарства — только в ложку, а потом уже малышу! Пусть детки у всех будут здоровы», — поделилась артистка.