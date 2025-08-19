Годовалый сын Марии Кожевниковой проглотил стекло: «Он откусил пипетку»

Годовалый сын актрисы Марии Кожевниковой проглотил стекло. Звезда «Универа» призналась подписчикам в соцсети, все произошло очень быстро, и она не успела понять, как ребенок откусил пипетку.
«И даже у опытных мам случается ЧП! Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил! Мы даем ему витамин Д и йод, сдаем анализы раз в полгода. Наш хулиган всегда открывал ротик, и мы капали две капельки, но тут, это была доля секунды, он вдруг зубами схватил кончик пипетки и откусил. Естественно, мы часть достали, но не все. Сейчас я могу писать спокойно, так как Бог миловал, никаких последствий, но я всех родителей хочу предупредить, чтобы все витамины, лекарства — только в ложку, а потом уже малышу! Пусть детки у всех будут здоровы», — поделилась артистка.
У знаменитости четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: помимо Александра, они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима и 8-летнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.
Звезда рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет. Артистка уточнила, что ее здоровье ухудшилось, в частности, из-за лишнего веса. Кожевникова перечитала много статей на эту тему и услышала разные мнения специалистов.
Знаменитость долгое время отказывалась от медикаментозной терапии, пытаясь восстановиться стандартными методами, но они не сработали. Тогда Кожевникова обратилась за помощью к эндокринологу, согласилась принимать препарат и начала худеть под контролем врача.