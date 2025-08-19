Ричмонд
Гэндальф и Фродо вернутся в продолжении «Властелина колец»

Иэн МакКеллен и Элайджа Вуд появятся в картине «Властелин колец: Охота за Голлумом»
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

В предстоящем фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом» 86-летний Иэн МакКеллен вернется к роли мудрого волшебника Гэндальфа Серого, а Элайджа Вуд вновь станет Фродо Бэггинсом.

Картина расскажет о том, как на протяжении семнадцати лет происходило превращение хоббита Смеагола в жуткого Голлума, одержимого властью кольца.

Постановщиком ленты стал Энди Серкис, он же сыграет главную роль. Режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон займет продюсерское кресло.

Хотя проект находится на ранней стадии разработки и съемки еще не начались, уже анонсирована дата выхода фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом» в мировой прокат: 17 декабря 2027 года.