В предстоящем фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом» 86-летний Иэн МакКеллен вернется к роли мудрого волшебника Гэндальфа Серого, а Элайджа Вуд вновь станет Фродо Бэггинсом.
Картина расскажет о том, как на протяжении семнадцати лет происходило превращение хоббита Смеагола в жуткого Голлума, одержимого властью кольца.
Постановщиком ленты стал Энди Серкис, он же сыграет главную роль. Режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон займет продюсерское кресло.
Хотя проект находится на ранней стадии разработки и съемки еще не начались, уже анонсирована дата выхода фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом» в мировой прокат: 17 декабря 2027 года.