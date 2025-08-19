Риз Уизерспун опубликовала редкие фото с матерью в день ее рождения: «Одинаковые»

Голливудская звезда Риз Уизерспун опубликовала редкие фото с матерью в день ее рождения. Актриса поделилась с подписчиками в соцсети кадрами, снятыми с именинницей в ресторане.
«С днем рождения мою замечательную маму Бетти, которая всегда учит меня ценить искусство, сделанное своими руками, цветы в саду, маленьких детей, всех собак и лошадей на свете», — отметила артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «О боже, вы близнецы», «Восхитительная женщина», «Как же вы похожи», «Вот это гены», «Теперь мы знаем, кто отвечает за всех этих прекрасных людей. Спасибо ей за всех вас», «Прекрасная леди», «Вы и правда как близнецы», «Вы копия мамы», «Ваша мама прекрасна», «Поразительное сходство», «С ума сойти, вы одинаковые».
Уизерспун рассказывала, что ее мать имеет степень кандидата медицинских наук в области ухода за больными детьми. А также она 30 лет преподавала медсестринское дело в Государственном университете Теннесси.
У артистки трое детей. Поклонники отмечали, что дочь знаменитости от коллеги Райана Филлиппа выросла ее копией. В сентябре Аве исполнится 26 лет. От Филлиппа у звезды также есть 21-летний сын Дикон, а от агента Джима Тота — мальчик Теннесси, которому 12 лет.