Обвиняемая по делу о смерти Мэттью Перри признала свою вину

Жительница Калифорнии Джасвин Сангха, известная как «кетаминовая королева», согласилась признать вину в продаже наркотиков актеру Мэттью Перри. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минюста США.
По данным ведомства, 42-летняя Сангха признала свою причастность по пяти пунктам обвинения, включая распространение кетамина, содержание помещения для наркотрафика и передачу запрещенного вещества окружению актера. Минюст отметил, что наркотик попадал к Перри через его знакомого Эрика Флеминга, также являющегося фигурантом дела.
После трагедии с актером обвиняемая и Флеминг обсуждали, как отстраниться от происшествия и избежать подозрений. В августе 2024 года стало известно о задержании еще пяти человек, включая врачей и личного помощника Перри.
В соглашении Сангха также призналась, что продала четыре флакона кетамина другому мужчине, Коди Маклори, за несколько часов до его фатальной передозировки в 2019 году. Маклори не имел никакого отношения к Перри, пояснили журналисты.
Прокуроры откажутся от трех других обвинений, связанных с распространением кетамина, и одного обвинения в распространении метамфетамина, которое не имело отношения к делу Перри.
Актера без признаков жизни нашли в джакузи дома 28 октября 2023 года. Мужчине было 54 года.