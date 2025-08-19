Фильм «Броненосец “Потемкин”» показали в Буэнос-Айресе в честь 100-летия картины

Показ организовал фонд «Аргентинская синематека» при поддержке «Мосфильма». Ранее в этом году в Буэнос-Айресе также прошли серия показов российских и советских фильмов о Великой Отечественной войне и ретроспектива картин режиссера Андрея Тарковского.