Фильм «Броненосец “Потемкин”» показали в Буэнос-Айресе в честь 100-летия картины

Национальный молодежный оркестр имени освободителя Сан-Мартина исполнил произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Александра Бородина, рассказала режиссер Сильвана Ярмолюк
Кадр из фильма «Броненосец "Потемкин"»Источник: Legion-Media.ru

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Показ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» прошел в столице Аргентины на большом экране в сопровождении оркестра в честь 100-летия с момента выхода картины. Об этом рассказала ТАСС режиссер Сильвана Ярмолюк, помогавшая организовать показ.

«Это был первый показ в мире в рамках празднования 100-летия премьеры фильма. Приглашенный дирижер Сантьяго Чотсоуриан сам выбрал музыку», — сказала она.

Национальный молодежный оркестр имени освободителя Сан-Мартина исполнил произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Александра Бородина. Показ прошел в культурном центре имени Доминго Сармьенто при полном зале, рассчитанном на 1 750 человек.

Показ организовал фонд «Аргентинская синематека» при поддержке «Мосфильма». Ранее в этом году в Буэнос-Айресе также прошли серия показов российских и советских фильмов о Великой Отечественной войне и ретроспектива картин режиссера Андрея Тарковского.

«В следующем году мы хотим организовать показ фильмов учеников Михаила Ромма, а еще в таком же формате с оркестром — “Человека с киноаппаратом” Дзиги Вертова», — отметила Ярмолюк.

Премьера фильма «Броненосец “Потемкин”» состоялась 24 декабря 1925 года в Большом театре.