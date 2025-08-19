Элегантная и решительная Сью Шторм — сердце команды «Фантастическая четверка» и один из самых узнаваемых персонажей Marvel. В статье разберем, кем является Невидимая леди в киновселенной, как менялся ее образ от фильма к фильму, и кто из актрис воплощал героиню на экране. Расскажем о ее семье и ключевых событиях сюжета, проследим отношения Сью с другими героями и выясним, за что зрители так любят эту супергероиню. А еще поделимся любопытными фактами, которые помогут взглянуть на образ Сью Шторм с другой стороны.
Кто такая Сью Шторм
Сьюзан «Сью» Шторм-Ричардс — одна из ключевых героинь Marvel и неизменный член команды «Фантастическая четверка». Известная под кодовыми именами Невидимая леди и Женщина-невидимка, она стала первым женским супергероем, созданным Marvel Comics в эпоху Серебряного века комиксов.
Сью умеет манипулировать световыми волнами, делая себя невидимой, а также создавать мощные силовые поля из псионической энергии — ими она может защищаться или наносить удары противникам.
Помимо супергеройской карьеры, Сью — жена своего коллеги по команде, гениального ученого Рида Ричардса. У пары двое детей, Франклин и Валерия. В некоторых версиях истории, к 2025 году Сью переживает трагедию — потерю мужа, который погиб, будучи членом Иллюминатов.
Кто сыграл Сью Шторм в разных фильмах франшизы «Фантастическая четверка»
Сью Шторм однажды уже появлялась на экране в разных кинематографических интерпретациях «Фантастической четверки» — и каждый раз ее воплощала новая актриса:
Ребекка Стааб — сыграла Сью в малоизвестной версии фильма 1994 года, который так и не был официально выпущен в прокат.
Джессика Альба — впервые представила Невидимую леди в полном метре «Fantastic Four» (2005) и его сиквеле «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» (2007).
Кейт Мара — исполнила роль Сью в режиссёрском перезапуске 2015 года (фильм «Fantastic Four»), который получил неоднозначные отзывы. Еt версия персонажа считается менее запоминающейся среди поклонников.
Ванесса Кирби — получила роль Сью Шторм в новом фильме MCU «The Fantastic Four: First Steps», премьера которого состоится в 2025 году. По сюжету она также предстает в продолжении «Avengers: Doomsday».
Семья Сью Шторм
Сьюзан «Сью» Шторм — не только героиня с уникальными способностями, но и средоточие одной из самых известных семей во вселенной Marvel. Она — жена своего коллеги по команде, Рида Ричардса, более известного как Мистер Фантастик, и вместе они воспитывают двоих детей. Их старший ребенок — сын Франклин Ричардс. Дочь пары — Валерия Ричардс.
Кроме детей, у Сью есть родственная связь, которая также добавляет глубины ее образу: отец — Франклин Шторм, хирург, погибший во время захвата инопланетянином Супер-Скруллом. Сью дала имя своему сыну Франклину в память о нем.
История Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка»
История Сью Шторм на экране менялась от фильма к фильму, отражая как развитие самой франшизы, так и разные творческие подходы режиссёров. В каждой версии «Фантастической четвёрки» её путь — это сочетание научных открытий, опасных миссий и личных драм, которые формируют характер Невидимой леди.
«Фантастическая четверка» (1994)
В фильме 1994 года Сьюзан «Сью» Шторм, или Невидимая леди, сыграла актриса Ребекка Стааб. Ее персонаж — чувствительная молодая женщина, чьи способности к невидимости проявляются после катастрофического космического происшествия.
Этот проект был снят на очень скромный бюджет (около $1 млн). Несмотря на анонсированный релиз и даже подготовленные маркетинговые материалы, фильм так и не вышел в прокат.
«Фантастическая четверка» (2005)
В этой версии Сью Шторм — профессиональный коллега Рида и опытный ученый, а не просто объект очарования: вместе с братом Джонни и другом Ридом она отправляется на космическую станцию, где все подвергаются воздействию космического шторма и приобретают сверхспособности. Сью обретает умение становиться невидимой и создавать силовые поля, которые использует как в защите, так и в атаке.
Ее характерный образ в фильме сильный и уверенный: Сью — эмоциональная опора команды, которая часто критично относится к мужскому эго, подталкивая коллег сохранить голову и фокус.
«Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера» (2007)
В сиквеле 2007 года роль Сью Шторм снова исполнила Джессика Альба. Сюжет разворачивается накануне ее свадьбы с Ридом: когда по Земле прокатываются странные явления, команда сталкивается с загадочным Серебряным серфером — посланником грозного космического существа Галактуса. Во время событий фильма Сью использует свои способности не только для спасения мира, но и для проникновения в сознание серебряного серфера, выясняя, что он лишь слуга уничтожителя миров, и узнает о настоящей катастрофической угрозе.
В кульминации фильма Сью оказывается смертельно ранена в битве с Доктором Думом — и ее гибель становится эмоциональным катализатором, вдохновляющим Серферa пожертвовать собой ради спасения Земли. Только благодаря его жертве Сью вновь оживает и Союз Фантастической четверки завершается свадьбой Невидимой леди с Ридом.
«Фантастическая четверка» (2015)
В этом перезапуске роль Сью Шторм исполнила Кейт Мара. Образ Сью в фильме построен на сочетании независимости, интеллекта и сарказма — она «блестящая и красивая, независимая и саркастичная». Способности (невидимость и силовые поля) делают ее «труднодоступной» для других. Но это не останавливает команду, особенно Рида, от попыток с ней сблизиться.
«Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
В этой версии Сью Шторм — уже устоявшаяся героиня и лидер команды, чьи способности невидимости и проекции силовых полей визуально вдохновлены комиксами. В ее интерпретации от Vanessa Kirby Сью предстает одновременно сильной, эмоциональной и решительной, а фильм ставит героиню в центр повествования как стратегически важного члена «Фантастической четверки».
Сюжет разворачивается в фантастическом ретро-футуристическом мире 1960-х (реальность Earth-828), где команда уже известна публике и защищает Землю от угрозы в лице Галактиса и Серебряного серфера. Во время одной из ключевых сцен Сью пребывает в положении, и в экстремальных условиях сама рожает ребенка (Франклина) прямо в космосе.
Взаимоотношения с другими персонажами
Сью Шторм — эмоциональное и моральное ядро «Фантастической четверки», способная выступать связующим звеном между разными характерами команды. Роман с Ридом Ричардсом — не просто любовь, а союз истинного партнерства: ее заботливая натура и чуткость уравновешивают научную одержимость Рида и служат фундаментом их семьи даже в самых сложных сюжетных моментах.
Ее связь с Беном Гриммом («Существо») скорее сродни братско-сестринским: он уважает ее, а она, в свою очередь, часто берет на себя роль миротворца и эмоциональной опоры, особенно когда команда испытывает напряженность.
За что зрители любят Сью Шторм
Сью Шторм ценят не только засуперспособности, но и за глубокий внутренний мир, который делает ее живым и близким персонажем. Образ героини сочетает силу, заботу и лидерство, что вызывает искреннюю симпатию у фанатов.
Черты характера, которые особенно выделяют Сью.
Ее часто называют эмоциональным сердцем «Фантастической четверки», благодаря ее умению поддерживать команду и вдохновлять на объединённые действия.
Силовые поля и невидимость Сью — не просто эффектные трюки, а сложные и мощные силы, которыми она умеет мастерски управлять.
Невидимая леди остается опорой для Рида и детей, демонстрируя крепкие семейные ценности и способность к самопожертвованию.
Из робкой девушки Сью превратилась в уверенную лидершу, способную принимать важные решения.
Отрицательные черты Сью Шторм
Хотя Сью Шторм — сильный и многогранный персонаж, у нее есть и слабые стороны, которые делают образ более реалистичным и вызывают неоднозначную реакцию у зрителей и читателей.
Иногда Сью проявляет излишнюю тревожность и эмоциональные переживания, которые мешают принимать решения быстро и эффективно, особенно в критические моменты.
Она склонна обвинять себя за неудачи команды или личные потери, что может приводить к внутренним конфликтам и сомнениям.
Ее желание защищать близких порой переходит в гиперопеку, что ограничивает свободу действий других членов команды и вызывает напряженность в отношениях.
В сложных ситуациях Сью может сомневаться и колебаться, предпочитая искать компромиссы вместо того, чтобы принимать твердые решения.
Интересные факты о Сью Шторм
Сью Шторм — одна из самых уникальных и многосторонних героинь Marvel. Ее способности и роль в команде выходят за рамки обычных суперсил, а история персонажа наполнена любопытными деталями, которые подчеркивают её значимость во франшизе.
Несколько фактов о Невидимой леди:
Сью Шторм — участница-основательница «Фантастической четверки» и первый супергерой женского пола, созданный Marvel Comics.
Сверхчеловеческую невидимость и телекинетические способности Сью получила в результате воздействия космического излучения во время космического путешествия на шаттле.
Она может делать невидимыми не только себя, но и другие объекты и людей.
Сью способна манипулировать пси-полями: например, окружать врага силовым пузырем, душить его, сдерживать удары Халка или отрывать врагу руку.
Она умеет менять внешний вид отдельных частей тела, например, цвет волос, воздействуя на отражение света.