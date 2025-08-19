Элегантная и решительная Сью Шторм — сердце команды «Фантастическая четверка» и один из самых узнаваемых персонажей Marvel. В статье разберем, кем является Невидимая леди в киновселенной, как менялся ее образ от фильма к фильму, и кто из актрис воплощал героиню на экране. Расскажем о ее семье и ключевых событиях сюжета, проследим отношения Сью с другими героями и выясним, за что зрители так любят эту супергероиню. А еще поделимся любопытными фактами, которые помогут взглянуть на образ Сью Шторм с другой стороны.