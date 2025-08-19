Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сью Шторм: персонаж кинофраншизы «Фантастическая четверка»

Ключевой персонаж «Фантастической четверки» — Сью Шторм — первый супергерой женского пола, созданный Marvel Comics во времена Серебряного века комиксов. Рассказываем, чем знаменита Невидимая леди и какой была ее история в разных фильмах франшизы.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Джессика Альба в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера
Джессика Альба в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера»

Элегантная и решительная Сью Шторм — сердце команды «Фантастическая четверка» и один из самых узнаваемых персонажей Marvel. В статье разберем, кем является Невидимая леди в киновселенной, как менялся ее образ от фильма к фильму, и кто из актрис воплощал героиню на экране. Расскажем о ее семье и ключевых событиях сюжета, проследим отношения Сью с другими героями и выясним, за что зрители так любят эту супергероиню. А еще поделимся любопытными фактами, которые помогут взглянуть на образ Сью Шторм с другой стороны.

Кто такая Сью Шторм

Сьюзан «Сью» Шторм-Ричардс — одна из ключевых героинь Marvel и неизменный член команды «Фантастическая четверка». Известная под кодовыми именами Невидимая леди и Женщина-невидимка, она стала первым женским супергероем, созданным Marvel Comics в эпоху Серебряного века комиксов.

Сью умеет манипулировать световыми волнами, делая себя невидимой, а также создавать мощные силовые поля из псионической энергии — ими она может защищаться или наносить удары противникам. 

Помимо супергеройской карьеры, Сью — жена своего коллеги по команде, гениального ученого Рида Ричардса. У пары двое детей, Франклин и Валерия. В некоторых версиях истории, к 2025 году Сью переживает трагедию — потерю мужа, который погиб, будучи членом Иллюминатов.

Кто сыграл Сью Шторм в разных фильмах франшизы «Фантастическая четверка»

Ванесса Кирби в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка: Первые шаги
Ванесса Кирби в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Сью Шторм однажды уже появлялась на экране в разных кинематографических интерпретациях «Фантастической четверки» — и каждый раз ее воплощала новая актриса:

  • Ребекка Стааб — сыграла Сью в малоизвестной версии фильма 1994 года, который так и не был официально выпущен в прокат.

  • Джессика Альба — впервые представила Невидимую леди в полном метре «Fantastic Four» (2005) и его сиквеле «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» (2007).

  • Кейт Мара — исполнила роль Сью в режиссёрском перезапуске 2015 года (фильм «Fantastic Four»), который получил неоднозначные отзывы. Еt версия персонажа считается менее запоминающейся среди поклонников.

  • Ванесса Кирби — получила роль Сью Шторм в новом фильме MCU «The Fantastic Four: First Steps», премьера которого состоится в 2025 году. По сюжету она также предстает в продолжении «Avengers: Doomsday».

Семья Сью Шторм

Ванесса Кирби в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка: Первые шаги
Ванесса Кирби в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Сьюзан «Сью» Шторм — не только героиня с уникальными способностями, но и средоточие одной из самых известных семей во вселенной Marvel. Она — жена своего коллеги по команде, Рида Ричардса, более известного как Мистер Фантастик, и вместе они воспитывают двоих детей. Их старший ребенок — сын Франклин Ричардс. Дочь пары — Валерия Ричардс. 

Кроме детей, у Сью есть родственная связь, которая также добавляет глубины ее образу: отец — Франклин Шторм, хирург, погибший во время захвата инопланетянином Супер-Скруллом. Сью дала имя своему сыну Франклину в память о нем.

История Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка»

История Сью Шторм на экране менялась от фильма к фильму, отражая как развитие самой франшизы, так и разные творческие подходы режиссёров. В каждой версии «Фантастической четвёрки» её путь — это сочетание научных открытий, опасных миссий и личных драм, которые формируют характер Невидимой леди. 

«Фантастическая четверка» (1994)

Ребекка Стааб в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка
Ребекка Стааб в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка»

В фильме 1994 года Сьюзан «Сью» Шторм, или Невидимая леди, сыграла актриса Ребекка Стааб. Ее персонаж — чувствительная молодая женщина, чьи способности к невидимости проявляются после катастрофического космического происшествия. 

Этот проект был снят на очень скромный бюджет (около $1 млн). Несмотря на анонсированный релиз и даже подготовленные маркетинговые материалы, фильм так и не вышел в прокат. 

«Фантастическая четверка» (2005)

Джессика Альба в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка
Джессика Альба в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка»

В этой версии Сью Шторм — профессиональный коллега Рида и опытный ученый, а не просто объект очарования: вместе с братом Джонни и другом Ридом она отправляется на космическую станцию, где все подвергаются воздействию космического шторма и приобретают сверхспособности. Сью обретает умение становиться невидимой и создавать силовые поля, которые использует как в защите, так и в атаке.

Ее характерный образ в фильме сильный и уверенный: Сью — эмоциональная опора команды, которая часто критично относится к мужскому эго, подталкивая коллег сохранить голову и фокус. 

«Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера» (2007)

Джессика Альба в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера
Джессика Альба в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера»

В сиквеле 2007 года роль Сью Шторм снова исполнила Джессика Альба. Сюжет разворачивается накануне ее свадьбы с Ридом: когда по Земле прокатываются странные явления, команда сталкивается с загадочным Серебряным серфером — посланником грозного космического существа Галактуса. Во время событий фильма Сью использует свои способности не только для спасения мира, но и для проникновения в сознание серебряного серфера, выясняя, что он лишь слуга уничтожителя миров, и узнает о настоящей катастрофической угрозе.

В кульминации фильма Сью оказывается смертельно ранена в битве с Доктором Думом — и ее гибель становится эмоциональным катализатором, вдохновляющим Серферa пожертвовать собой ради спасения Земли. Только благодаря его жертве Сью вновь оживает и Союз Фантастической четверки завершается свадьбой Невидимой леди с Ридом.

«Фантастическая четверка» (2015)

Кейт Мара в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка
Кейт Мара в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка»

В этом перезапуске роль Сью Шторм исполнила Кейт Мара. Образ Сью в фильме построен на сочетании независимости, интеллекта и сарказма — она «блестящая и красивая, независимая и саркастичная». Способности (невидимость и силовые поля) делают ее «труднодоступной» для других. Но это не останавливает команду, особенно Рида, от попыток с ней сблизиться.

«Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)

Ванесса Кирби в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка: Первые шаги
Ванесса Кирби в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В этой версии Сью Шторм — уже устоявшаяся героиня и лидер команды, чьи способности невидимости и проекции силовых полей визуально вдохновлены комиксами. В ее интерпретации от Vanessa Kirby Сью предстает одновременно сильной, эмоциональной и решительной, а фильм ставит героиню в центр повествования как стратегически важного члена «Фантастической четверки».

Сюжет разворачивается в фантастическом ретро-футуристическом мире 1960-х (реальность Earth-828), где команда уже известна публике и защищает Землю от угрозы в лице Галактиса и Серебряного серфера. Во время одной из ключевых сцен Сью пребывает в положении, и в экстремальных условиях сама рожает ребенка (Франклина) прямо в космосе.

Взаимоотношения с другими персонажами

Ванесса Кирби и Педро Паскаль в роли Сью Шторм и Рида Ричардса в фильме Фантастическая четверка: Первые шаги
Ванесса Кирби и Педро Паскаль в роли Сью Шторм и Рида Ричардса в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Сью Шторм — эмоциональное и моральное ядро «Фантастической четверки», способная выступать связующим звеном между разными характерами команды. Роман с Ридом Ричардсом — не просто любовь, а союз истинного партнерства: ее заботливая натура и чуткость уравновешивают научную одержимость Рида и служат фундаментом их семьи даже в самых сложных сюжетных моментах.

Ее связь с Беном Гриммом («Существо») скорее сродни братско-сестринским: он уважает ее, а она, в свою очередь, часто берет на себя роль миротворца и эмоциональной опоры, особенно когда команда испытывает напряженность.

За что зрители любят Сью Шторм

Джессика Альба в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера
Джессика Альба в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера»

Сью Шторм ценят не только засуперспособности, но и за глубокий внутренний мир, который делает ее живым и близким персонажем. Образ героини сочетает силу, заботу и лидерство, что вызывает искреннюю симпатию у фанатов.

Черты характера, которые особенно выделяют Сью.

  • Ее часто называют эмоциональным сердцем «Фантастической четверки», благодаря ее умению поддерживать команду и вдохновлять на объединённые действия.

  • Силовые поля и невидимость Сью — не просто эффектные трюки, а сложные и мощные силы, которыми она умеет мастерски управлять.

  • Невидимая леди остается опорой для Рида и детей, демонстрируя крепкие семейные ценности и способность к самопожертвованию.

  • Из робкой девушки Сью превратилась в уверенную лидершу, способную принимать важные решения.

Отрицательные черты Сью Шторм

Ванесса Кирби в роли Сью Шторм в фильме Фантастическая четверка: Первые шаги
Ванесса Кирби в роли Сью Шторм в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Хотя Сью Шторм — сильный и многогранный персонаж, у нее есть и слабые стороны, которые делают образ более реалистичным и вызывают неоднозначную реакцию у зрителей и читателей.

  • Иногда Сью проявляет излишнюю тревожность и эмоциональные переживания, которые мешают принимать решения быстро и эффективно, особенно в критические моменты.

  • Она склонна обвинять себя за неудачи команды или личные потери, что может приводить к внутренним конфликтам и сомнениям.

  • Ее желание защищать близких порой переходит в гиперопеку, что ограничивает свободу действий других членов команды и вызывает напряженность в отношениях.

  • В сложных ситуациях Сью может сомневаться и колебаться, предпочитая искать компромиссы вместо того, чтобы принимать твердые решения.

Интересные факты о Сью Шторм

Ванесса Кирби и Педро Паскаль в роли Сью Шторм и Рида Ричардса в фильме Фантастическая четверка: Первые шаги
Ванесса Кирби и Педро Паскаль в роли Сью Шторм и Рида Ричардса в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Сью Шторм — одна из самых уникальных и многосторонних героинь Marvel. Ее способности и роль в команде выходят за рамки обычных суперсил, а история персонажа наполнена любопытными деталями, которые подчеркивают её значимость во франшизе.

Несколько фактов о Невидимой леди:

  • Сью Шторм — участница-основательница «Фантастической четверки» и первый супергерой женского пола, созданный Marvel Comics.

  • Сверхчеловеческую невидимость и телекинетические способности Сью получила в результате воздействия космического излучения во время космического путешествия на шаттле.

  • Она может делать невидимыми не только себя, но и другие объекты и людей.

  • Сью способна манипулировать пси-полями: например, окружать врага силовым пузырем, душить его, сдерживать удары Халка или отрывать врагу руку.

  • Она умеет менять внешний вид отдельных частей тела, например, цвет волос, воздействуя на отражение света.