Жена Джастина Тимберлейка показала редкие фото подросших сыновей

Личная жизнь звездной семьи в последнее время привлекает особое внимание из-за новостей о здоровье супруга Джессики. Недавно Джастин Тимберлейк сообщил о диагностированной у него болезни Лайма. Артист открыто рассказал, что долгое время не говорил об этом, чтобы не вызывать жалость у публики, подчеркнув, что заболевание серьезно влияет как на физическое, так и на эмоциональное состояние.