Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Джастина Тимберлейка показала редкие фото подросших сыновей

Актриса Джессика Бил поделилась семейным снимком в личном блоге

43-летняя Джессика Бил, известная своим бережным отношением к частной жизни детей, опубликовала в личном блоге фотографию своих сыновей от Джастина Тимберлейка  — 10-летнего Сайласа и 5-летнего Финнеаса.

Дети Джастина Тимберлейка и Джессики Бил / фото: соцсети
Дети Джастина Тимберлейка и Джессики Бил / фото: соцсети

Летний досуг мальчиков запечатлен на снимках: старший сын катается на скейтборде, а младший — на ярком зеленом самокате. Под фото актриса оставила милую подпись: «Семейное летнее настроение».

Личная жизнь звездной семьи в последнее время привлекает особое внимание из-за новостей о здоровье супруга Джессики. Недавно Джастин Тимберлейк сообщил о диагностированной у него болезни Лайма. Артист открыто рассказал, что долгое время не говорил об этом, чтобы не вызывать жалость у публики, подчеркнув, что заболевание серьезно влияет как на физическое, так и на эмоциональное состояние.

Пара продолжает придерживаться принципа максимальной конфиденциальности в вопросах, касающихся воспитания детей.