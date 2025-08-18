Жена Джастина Тимберлейка показала редкие фото подросших сыновей

43-летняя Джессика Бил, известная своим бережным отношением к частной жизни детей, опубликовала в личном блоге фотографию своих сыновей от Джастина Тимберлейка — 10-летнего Сайласа и 5-летнего Финнеаса.
Летний досуг мальчиков запечатлен на снимках: старший сын катается на скейтборде, а младший — на ярком зеленом самокате. Под фото актриса оставила милую подпись: «Семейное летнее настроение».
Личная жизнь звездной семьи в последнее время привлекает особое внимание из-за новостей о здоровье супруга Джессики. Недавно Джастин Тимберлейк сообщил о диагностированной у него болезни Лайма. Артист открыто рассказал, что долгое время не говорил об этом, чтобы не вызывать жалость у публики, подчеркнув, что заболевание серьезно влияет как на физическое, так и на эмоциональное состояние.
Пара продолжает придерживаться принципа максимальной конфиденциальности в вопросах, касающихся воспитания детей.