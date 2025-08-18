Керем Бюрсин рассказал о травме, из-за которой едва не утратил способность ходить

Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин откровенно рассказал о тяжелом жизненном периоде. В интервью для GQ Türkiye он вспомнил инцидент, который случился летом 2019 года во время отдыха в Бодруме — актер катался на лодке, когда внезапный удар волны сбил его с ног и он упал на спину, повредив ее.