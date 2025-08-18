Керем Бюрсин рассказал о травме, из-за которой едва не утратил способность ходить

Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин откровенно рассказал о тяжелом жизненном периоде. В интервью для GQ Türkiye он вспомнил инцидент, который случился летом 2019 года во время отдыха в Бодруме — актер катался на лодке, когда внезапный удар волны сбил его с ног и он упал на спину, повредив ее.
«Страх охватил все мое тело, и я подумал: “Смогу ли я когда-нибудь снова ходить?”» — рассказал Керем.
Врачи сообщили, что последствия могли быть трагическими. Еще два дюйма — и повреждение нерва могло лишить его способности двигаться. По словам Бюрсина, опыт борьбы с последствиями травмы стал переломным моментом, сделав его сильнее не только физически, но и духовно.
Десять дней в больнице и три месяца строгого постельного режима стали для Бюрсина серьезным испытанием. Он рассказал, что восстанавливался очень медленно, однако именно это время помогло ему переосмыслить жизнь.
«Это научило меня, как прекрасна жизнь. Я понял, что нельзя все контролировать. Иногда нужно позволить волне нести тебя, чтобы увидеть новые возможности», — отметил актер.