Звезды «Папиных дочек» повторили фото 20-летней давности

Актрисы культового сериала воссоединились спустя почти двадцать лет после съемок проекта
Дарья Мельникова, Дарья Бондаренко и Лиза Арзамасова, фото: соцсети
Звезды сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова и Дарья Бондаренко вновь встретились спустя 20 лет и повторили фото, сделанное в начале их актерского пути, сообщает super.ru.

Исполнительница роли Галины Сергеевны, Лиза Арзамасова, поделилась трогательным снимком в своем блоге, на котором актрисы воссоздали снимок почти 20-летней давности.

«Это какое-то волшебство! Девчонки, вы такие же юные, а уже мамы. Прекрасное чувство нежности и полета!» — подписала кадр Арзамасова.

Дарья Мельникова, Дарья Бондаренко и Лиза Арзамасова, фото: соцсети
Поклонники сериала были в восторге от встречи и отметили, что актрисы почти не изменились за два десятилетия.

Напомним, что Лиза Арзамасова воспитывает двоих детей с фигуристом Ильей Авербухом, а Дарья Мельникова — многодетная мама. У актрисы трое детей.

Дарья Бондаренко, в отличие от коллег, ведет более закрытый образ жизни и скрывала свою беременность до самого рождения ребенка.