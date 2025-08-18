Звезды сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова и Дарья Бондаренко вновь встретились спустя 20 лет и повторили фото, сделанное в начале их актерского пути, сообщает super.ru.
Исполнительница роли Галины Сергеевны, Лиза Арзамасова, поделилась трогательным снимком в своем блоге, на котором актрисы воссоздали снимок почти 20-летней давности.
«Это какое-то волшебство! Девчонки, вы такие же юные, а уже мамы. Прекрасное чувство нежности и полета!» — подписала кадр Арзамасова.
Поклонники сериала были в восторге от встречи и отметили, что актрисы почти не изменились за два десятилетия.
Напомним, что Лиза Арзамасова воспитывает двоих детей с фигуристом Ильей Авербухом, а Дарья Мельникова — многодетная мама. У актрисы трое детей.
Дарья Бондаренко, в отличие от коллег, ведет более закрытый образ жизни и скрывала свою беременность до самого рождения ребенка.