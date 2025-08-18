Ричмонд
Белла Торн сделала предложение возлюбленному спустя два года после помолвки

Актриса сама сделала предложение жениху Марку Эммсу
Белла Торн
Белла ТорнИсточник: Rex / Fotodom.ru

В 2023 году Белла Торн хвасталась помолвочным кольцом, которое ей вручил кинопродюсер Марк Эммс. Однако это не остановило звезду Disney от второго предложения руки и сердца. В запрещенной соцсети актриса опубликовала романтическое видео, где предстала на одном колене в окружении свечей, цветов и красных шаров в форме сердец.

Судя по ролику, сначала Эммс не понял, что происходит, но когда Белла протянула ему украшение, пара обменялась поцелуем и объятиями.

«Мы познакомились три года назад, год спустя он сделал мне предложение. И вот, год спустя, я тоже», — подписала видео актриса.

Белла и Марк познакомились летом 2022 года на праздновании дня рождения Кары Делевинь на Ибице. Тогда Торн только что разорвала помолвку с Бенджамином Масколо и не планировала новых отношений, но, как отмечала в одном из интервью, влюбилась с первого взгляда.