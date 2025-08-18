Белла Торн сделала предложение возлюбленному спустя два года после помолвки

Белла и Марк познакомились летом 2022 года на праздновании дня рождения Кары Делевинь на Ибице. Тогда Торн только что разорвала помолвку с Бенджамином Масколо и не планировала новых отношений, но, как отмечала в одном из интервью, влюбилась с первого взгляда.