Съемки документального фильма о группе «Звери» завершились

Рома Зверь: съемки документального фильма о группе «Звери» завершены
Рома Зверь
Рома ЗверьИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Съемки документального фильма о рок-группе «Звери» завершены, картина на стадии монтажа, сообщил лидер коллектива Рома Зверь (Роман Билык).

Ранее режиссер Александр Войтинский сообщил, что идет обсуждение создания байопика с лидером рок-группы «Звери» Ромой Зверем.

«Мы работаем над созданием документальной картины. Наконец-то мы закончили съемки. Сейчас мой сорежиссер занимается монтажом», — рассказал он журналистам.

По словам Ромы Зверя, команда работала над картиной 3,5 года.

«Мы сначала презентуем картину на фестивалях, а потом уже, я надеюсь, ее увидят все… Конечно, это не просто документальный фильм, где сидит человек и рассказывает. Не ожидайте увидеть документальный фильм в вашем классическом понимании. Это будет очень хорошо. Надо будет просто посмотреть», — добавил он.

Группа «Звери» была основана Билыком в 2000 году. Коллектив получил признание по версии различных музыкальных премий. Так, в 2005 году «Звери» получили премию «MTV Россия», а после стали «Лучшим исполнителем России» по версии «MTV Europe Music Awards». Кроме того, «Зверей» признавали девять раз лучшей рок-группой по версии премии телеканала «Муз-ТВ».

В копилке группы «Звери» девять полноформатных альбомов и шесть альбомов EP. Последней выпущенной пластинкой стал Live-альбом «Лужники-2024».