Марк Богатырев снялся с женой Татьяной Арнтгольц и подросшим сыном

Актер поделился семейным фото в соцсети
Актер Марк Богатырев снялся с Татьяной Арнтгольц и повзрослевшим сыном от нее
Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев опубликовал редкое семейное фото. Он снялся с актрисой Татьяной Арнтгольц и подросшим сыном Данилой в кабриолете и показал кадр подписчикам в соцсети.

«Семейный день», — отметил артист.

Сыну пары четыре года. Богатырев заявлял в интервью, что считает судьбоносной встречу с Арнтгольц. Супруги мечтали стать родителями, но откладывали этот момент, а решиться завести ребенка им помогли непредвиденные обстоятельства — «пандемия и Бог».

Для Арнтгольц мальчик стал вторым ребенком. У звезды также есть дочь от актера Ивана Жидкова. Артисты развелись, когда их девочке было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения, поэтому они продолжают общение и встречаются на праздниках в честь Марии. Жидков в 2023 году признался, что дочь переехала к нему, и ее мать этому не препятствовала — они оба с пониманием отнеслись к решению подростка.

Арнтгольц рассказывала, что бывший муж никогда ничего не жалеет для Марии, поддерживая финансово без всяких напоминаний. По словам звезды, ей даже приходится тормозить Жидкова, когда тот делает дочери очень дорогие подарки.