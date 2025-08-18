Марк Богатырев снялся с женой Татьяной Арнтгольц и подросшим сыном

Для Арнтгольц мальчик стал вторым ребенком. У звезды также есть дочь от актера Ивана Жидкова. Артисты развелись, когда их девочке было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения, поэтому они продолжают общение и встречаются на праздниках в честь Марии. Жидков в 2023 году признался, что дочь переехала к нему, и ее мать этому не препятствовала — они оба с пониманием отнеслись к решению подростка.