Дженнифер Энистон и Кортни Кокс порадовали поклонников совместным селфи

Кортни Кокс опубликовала селфи со своей лучшей подругой и бывшей коллегой по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон, порадовав поклонников милым воссоединением. Кокс также поддержала линию по уходу за волосами Энистон, Lolavie, опубликовав фотографию продуктов бренда, в том числе шампуня и кондиционера.
«Мы так мило смотримся рядом друг с другом», — написал Кокс.
Актриса Мишель Монахэн прокомментировала фото подруг: «Этот дуэт лучший».
Поклонники тоже пришли в восторг от снимка: «Мой любимый дуэт в этой жизни и во всех последующих!», «Рэйчел и Моника! Я так люблю вашу дружбу», «Я снова смотрю “Друзей” и так сильно вас обеих люблю».
56-летняя Энистон и 61-летний Кокс остались близки после того, как 21 год назад завершился сериал «Друзья». Кортни присутствовала на праздновании Дня друзей Дженнифер в ноябре прошлого года, а Энистон является крестной матерью дочери подруги, Коко Аркетт.