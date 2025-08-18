Дженнифер Энистон и Кортни Кокс порадовали поклонников совместным селфи

Поклонники тоже пришли в восторг от снимка: «Мой любимый дуэт в этой жизни и во всех последующих!», «Рэйчел и Моника! Я так люблю вашу дружбу», «Я снова смотрю “Друзей” и так сильно вас обеих люблю».