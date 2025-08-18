Ричмонд
Сара Мишель Геллар снимается в перезагрузке сериала про Баффи: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок нового сериала про истребительницу вампиров
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель ГелларИсточник: Legion-Media.ru

Началась работа над перезагрузкой сериала «Баффи — истребительница вампиров». Роль Баффи Саммерс вновь сыграет Сара Мишель Геллар.

Сюжет сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» расскажет о 16-летней девушке, обнаружившей у себя необычные способности. В лице Баффи Саммерс она находит мудрую наставницу.

Сара Мишель Геллар
Сара Мишель ГелларИсточник: Legion-Media.ru

На первых кадрах со съемок пилотного эпизода 48-летняя актриса запечатлена в соломенной шляпе и солнцезащитных очках, а также в топе с тонкими бретельками и оливковых брюках с высокой талией.

Режиссером сериала выступает обладательница премии «Оскар» за фильм «Земля кочевников» Хлоя Чжао. Сара Мишель Геллар станет исполнительным продюсером. Сценарий написали Лилла и Нора Цуккерман. 

Сара Мишель Геллар
Сара Мишель ГелларИсточник: Legion-Media.ru

Премьера сериала запланирована на 2026 год.

Сара Мишель Геллар исполняла роль Баффи с 1997 по 2003 годы. За семь сезонов сериал «Баффи — истребительница вампиров» приобрел множество поклонников и стал культовым.