Началась работа над перезагрузкой сериала «Баффи — истребительница вампиров». Роль Баффи Саммерс вновь сыграет Сара Мишель Геллар.
Сюжет сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» расскажет о 16-летней девушке, обнаружившей у себя необычные способности. В лице Баффи Саммерс она находит мудрую наставницу.
На первых кадрах со съемок пилотного эпизода 48-летняя актриса запечатлена в соломенной шляпе и солнцезащитных очках, а также в топе с тонкими бретельками и оливковых брюках с высокой талией.
Режиссером сериала выступает обладательница премии «Оскар» за фильм «Земля кочевников» Хлоя Чжао. Сара Мишель Геллар станет исполнительным продюсером. Сценарий написали Лилла и Нора Цуккерман.
Премьера сериала запланирована на 2026 год.
Сара Мишель Геллар исполняла роль Баффи с 1997 по 2003 годы. За семь сезонов сериал «Баффи — истребительница вампиров» приобрел множество поклонников и стал культовым.