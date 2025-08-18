Фото 54-летнего Мэтта Дэймона с голым торсом раскритиковали в сети

Американский актер Мэтт Дэймон попал в объектив папарацци во время отдыха на яхте и подвергся критике в сети. Комментарии появились в Daily Mail.
54-летний артист проводил время с семьей и друзьями на яхте на Ибице. Телезвезду запечатлели топлес в плавательных шортах. На размещенных кадрах он загорал на борту и купался в море.
Читатели издания раскритиковали внешний вид актера в комментариях под фотографиями.
«Прекрасная форма и ужасная кожа», «Слишком много морщин», «Почему его кожа такая обвисшая?», «Я люблю Дэймона, но его грудь ужасна», — высказывались многочисленные пользователи сети.
Ранее Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности.