Фото 54-летнего Мэтта Дэймона с голым торсом раскритиковали в сети

Актера засняли во время отдыха с семьей на яхте

Американский актер Мэтт Дэймон попал в объектив папарацци во время отдыха на яхте и подвергся критике в сети. Комментарии появились в Daily Mail.

Мэтт Дэймон
Мэтт ДэймонИсточник: Legion-Media.ru

54-летний артист проводил время с семьей и друзьями на яхте на Ибице. Телезвезду запечатлели топлес в плавательных шортах. На размещенных кадрах он загорал на борту и купался в море.

Читатели издания раскритиковали внешний вид актера в комментариях под фотографиями.

«Прекрасная форма и ужасная кожа», «Слишком много морщин», «Почему его кожа такая обвисшая?», «Я люблю Дэймона, но его грудь ужасна», — высказывались многочисленные пользователи сети.

Ранее Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности.