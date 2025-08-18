Звезда «Зачарованных» показала фото со своей свадьбы

Звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано показала фото со своей свадьбы. Актриса публично поздравила мужа спортивного агента Дэвида Баглиари с годовщиной, выложив архивные кадры в соцсети.
«16 лет! Наша любовь — это жизнь, которую мы строили в промежутках между важными моментами. Ты есть в каждом моем хорошем воспоминании, и твоя рука по-прежнему остается моим любимым местом. Я тебя люблю! С годовщиной», — написала артистка.
У пары двое детей. В 2011 году Милано родила сына Майло, а в 2014 году дочь Элизабеллу.
Звезда признавалась, что забеременела в 2009 году, но не смогла выносить ребенка. Актриса перенесла выкидыш и тяжело это переживала. По словам знаменитости, супругу тоже было нелегко, но он быстрее пришел в себя и окружил ее поддержкой, заботой и вниманием, что помогло пережить сильный стресс.
Для артистки брак с Баглиари стал вторым. Первым мужем Милано был участник музыкальной группы Remy Zero Синджан Тейт. Супруги поженились в январе 1999 года, а уже в ноябре развелись.