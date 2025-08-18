Ричмонд
Звезда «Зачарованных» показала фото со своей свадьбы

Актриса Алисса Милано опубликовала архивные свадебные фото
Звезда «Зачарованных» показала фото со своей свадьбы
Звезда «Зачарованных» показала фото со своей свадьбы

Звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано показала фото со своей свадьбы. Актриса публично поздравила мужа спортивного агента Дэвида Баглиари с годовщиной, выложив архивные кадры в соцсети.

«16 лет! Наша любовь — это жизнь, которую мы строили в промежутках между важными моментами. Ты есть в каждом моем хорошем воспоминании, и твоя рука по-прежнему остается моим любимым местом. Я тебя люблю! С годовщиной», — написала артистка.

У пары двое детей. В 2011 году Милано родила сына Майло, а в 2014 году дочь Элизабеллу.

Звезда признавалась, что забеременела в 2009 году, но не смогла выносить ребенка. Актриса перенесла выкидыш и тяжело это переживала. По словам знаменитости, супругу тоже было нелегко, но он быстрее пришел в себя и окружил ее поддержкой, заботой и вниманием, что помогло пережить сильный стресс.

Для артистки брак с Баглиари стал вторым. Первым мужем Милано был участник музыкальной группы Remy Zero Синджан Тейт. Супруги поженились в январе 1999 года, а уже в ноябре развелись.