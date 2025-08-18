Звезда «Кадетства» снялась в бикини на пляже: «Долгожданный отпуск»

Знаменитость рассказывала подписчикам, что после рождения дочери Майи смогла быстро восстановиться. Лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — актриса не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть.