Звезда «Кадетства» снялась в бикини на пляже: «Долгожданный отпуск»

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова снялась в бикини. Артистка позировала на пляже, дополнив образ яркой шляпой, и выложила фото в соцсети.
«Долгожданный отпуск. Море», — отметила актриса.
Знаменитость рассказывала подписчикам, что после рождения дочери Майи смогла быстро восстановиться. Лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — актриса не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть.
Звезда по-прежнему не придерживается строгих диет, но старается не переедать на ночь. Однако Захарова подчеркивала, что с возрастом стало сложнее поддерживать себя в привычном весе.
Ранее Елена Захарова вышла в свет в эффектном платье с разрезом до бедра.