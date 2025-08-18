Стартовали съемки новогодней музыкальной комедии «Невероятные приключения Шурика». Главную роль в телефильме исполнит Тимур Батрутдинов. Известный комик предстанет в образе легендарного Шурика из фильмов Леонида Гайдая.
На первых кадрах неузнаваемый в парике Тимур Батрутдинов убегает от собаки, а также сидит на скамейке в парке. По сюжету фильма, его герой рассказывает случайным прохожим о своей любви к студентке, комсомолке и просто красавице Нине.
История начнется в декорациях фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», продолжится в «Служебном романе» и «Кавказской пленнице», а потом уйдет далеко за пределы советских комедий. Создатели обещают отсылки к «Форресту Гампу», «Голому пистолету», «Побегу из Шоушенка», «Дьяволу носит Prada» и даже к нашумевшей «Субстанции». Одна из музыкальных сцен будет снята в духе Уэса Андерсона.
В фильме примут участие почти 70 звезд: от Ларисы Долиной и Сергея Лазарева до Anna Asti и Вани Дмитриенко.
Созданием новогоднего хита занимаются продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Михаил Семичев. Эта же команда работала над новогодними телефильмами «СамоИрония судьбы!», «Иван Васильевич меняет все!» и «Небриллиантовая рука».
Телевизионная премьера «Невероятных приключений Шурика» состоится 31 декабря на ТНТ, до этого фильм выйдет в широкий прокат.