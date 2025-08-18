Ричмонд
90-летняя вдова Алексея Баталова потеряла зрение

Вдова Алексея Баталова Леонтенко заявила, что потеряла зрение из-за злоумышленников
Гитана Баталова (Леонтенко)
Гитана Баталова (Леонтенко)Источник: Legion-Media.ru

90-летняя вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, танцовщица Гитана Леонтенко, рассказала NEWS.ru, что потеряла зрение.

Леонтенко считает, что лишилась способности видеть из-за злоумышленников.

«Мне эти сволочи подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу. Не знаю, что подсыпали», — рассказала артистка.

Ранее дочь Алексея Баталова рассказала о последних годах жизни актера. Надежда Баталова раскрыла, что Алексей Владимирович отказывался выходить на улицу, потому что не хотел, чтобы кто-то видел его не в форме.