90-летняя вдова Алексея Баталова потеряла зрение

90-летняя вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, танцовщица Гитана Леонтенко, рассказала NEWS.ru, что потеряла зрение.
Леонтенко считает, что лишилась способности видеть из-за злоумышленников.
«Мне эти сволочи подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу. Не знаю, что подсыпали», — рассказала артистка.
Ранее дочь Алексея Баталова рассказала о последних годах жизни актера. Надежда Баталова раскрыла, что Алексей Владимирович отказывался выходить на улицу, потому что не хотел, чтобы кто-то видел его не в форме.