Сара Джессика Паркер рассказала, почему никогда не пересматривает свои сериалы

Сара Джессика Паркер не раз говорила о том, что не пересматривает фильмы со своим участием. Во время одного из недавних интервью актрису спросили, будет ли она хоть когда-то настроена, чтобы наконец пересмотреть культовый сериал «Секс в большом городе» и его продолжение «И просто так».
«Нет, — непреклонно ответила Паркер, — со мной говорили об этом многие люди, и у всех есть действительно веские причины, почему я должна это сделать».
«Я бы не хотела возвращать себя в то время. Не то чтобы я жалела об этом, просто я не люблю наблюдать за собой. Я не нахожу это приятным, мне не весело от этого. И чем больше времени проходит, тем сложнее будет смотреть на себя по сентиментальным причинам», — откровенно поделилась Паркер.
Совсем недавно стало известно, что третий сезон сериала «И просто так» станет завершающим. Больше культовая героиня Кэрри Брэдшоу на экранах не появится.