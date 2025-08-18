Мила Кунис вспомнила о сложной подготовке к роли балерины в «Черном лебеде»

В новом интервью, посвященном 15-летию фильма «Черный лебедь», Мила Кунис поделилась тем, как за несколько месяцев она превратила себя в профессиональную балерину на экране.
«Моя подготовка заключалась в том, что я много танцевала и очень мало ела — что непринято озвучивать, но это правда. Я пила много бульона и танцевала по 12 часов в день», — откровенно рассказала Мила.
«У нас должно было быть только три месяца подготовки до начала съемок, но мы потеряли финансирование, так что все было продлено до шести месяцев, пока Даррен (Даррен Аронофски —режиссер фильма) пытался найти деньги», — также раскрыла ранее неизвестные факты о фильме актриса.
«Это было очень плохо для Даррена, но мы с Натали были так счастливы, потому что у нас было три дополнительных месяца на подготовку», — вспомнила Кунис.
Мила также рассказала о том, что она не раз получала болезненные травмы во время съемок танцевальных сцен. Актриса призналась, что на протяжении всего съемочного процесса у нее всегда были синяки на ребрах, а однажды она даже вывихнула плечо и была вынуждена обратиться к врачам.