Мила Кунис вспомнила о сложной подготовке к роли балерины в «Черном лебеде»

Мила также рассказала о том, что она не раз получала болезненные травмы во время съемок танцевальных сцен. Актриса призналась, что на протяжении всего съемочного процесса у нее всегда были синяки на ребрах, а однажды она даже вывихнула плечо и была вынуждена обратиться к врачам.