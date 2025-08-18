Ричмонд
Сценарист раскрыл особенности и черты характера «яркого» персонажа Красная Фурия

Сценарист Хант: образ Ники Чайкиной поднимет тему укрепления семейных ценностей
Александр Хант
Александр Хант

Супергероиня отечественных комиксов Ника Чайкина, также известная как Красная Фурия — яркий персонаж, образ которого позволяет создателям поднимать социальные темы, такие как сиротство и семейные ценности. Об этом 15 августа «Известиям» рассказал российский кинорежиссер и сценарист Александр Хант.

«Ника будет яркой и самостоятельной героиней. В самом детстве она осталась сиротой, рано потеряла родителей и посвятила свою жизнь поискам виновных в этом. Для нас это также возможность поговорить со зрителем о судьбе сирот и обездоленных детей», — сказал он.

Хант добавил, что невзирая на легкий жанр комикса и имеющийся в этой сюжетной линии так называемый «супергеройский подтекст», создатели намереваются показать, что человек, в детстве лишившийся родителей, может ощущать внутренний надлом.

«Сирота — это человек с надломом. Внешне ты можешь быть неуязвимым супергероем, но потеря родителей в детстве — это надрыв, который влияет на принятие решений во всей твоей последующей жизни. И тем самым мы хотим сказать, что полноценная семья — это великая ценность, которая требует бережного отношения со стороны общества и государства», — объяснил сценарист.

Он обратил внимание, что в настоящее время «очень модно негативно трактовать» такой термин как «семейные ценности», хотя в данном понятии нет ничего плохого. Поэтому Хант отметил, что поддерживает указ президента РФ Владимира Путина по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые являются «частью культурного кода», сохранение которого в настоящий момент очень важно для россиян.

«Тема ребенка, выросшего без родителей, очень важная для меня тема. Отчасти “Витька Чеснок” об этом, как и “Фурия”. И я надеюсь, что своим творчеством я смогу донести до людей мысль о том, что для ребенка нет ничего важнее полноценной семьи», — подытожил он.