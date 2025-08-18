Сценарист раскрыл особенности и черты характера «яркого» персонажа Красная Фурия

«Тема ребенка, выросшего без родителей, очень важная для меня тема. Отчасти “Витька Чеснок” об этом, как и “Фурия”. И я надеюсь, что своим творчеством я смогу донести до людей мысль о том, что для ребенка нет ничего важнее полноценной семьи», — подытожил он.