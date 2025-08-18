Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Чебурашки» расплакалась, впервые увидев Эйфелеву башню в Париже

Ольга Кузьмина отдыхает с семьей во Франции

Ольга Кузьмина проводит отпуск в столице Франции. В путешествие актриса отправилась со своим мужем Евгением Апанасевичем и детьми — 12-летним Гордеем и полуторагодовалой Мирой-Марией.

Ольга Кузьмина расплакалась в Париже, фото: соцсети
Ольга Кузьмина расплакалась в Париже, фото: соцсети

Звезда «Чебурашки» и ее родные остановились в районе Монмартр. Она показала, как во время вечерней прогулки по городу увидела светящуюся Эйфелеву башню.

Актриса не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Сын Кузьминой подошел к ней и трогательно ее обнял.

Ольга Кузьмина с сыном в Париже, фото: соцсети
Ольга Кузьмина с сыном в Париже, фото: соцсети

«Первый раз увидела Эйфелеву башню вживую. Это те эмоции, которые заново не переживешь. Они есть только в моменте: здесь и сейчас. Они настолько яркие, что их трудно удержать в сердце — они рвутся наружу, превращаясь в слезы счастья! Исполняйте свои мечты — оно того стоит», — сообщила артистка.

Ольга Кузьмина расплакалась, увидев Эйфелеву башню, фото: соцсети
Ольга Кузьмина расплакалась, увидев Эйфелеву башню, фото: соцсети

Напомним, Ольга Кузьмина несколько лет назад во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал экскурсовод Евгений Апанасевич. В октябре 2023 года у пары родилась дочь Мира-Мария. У актрисы также есть сын Гордей от первого брака.