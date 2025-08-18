Ольга Кузьмина проводит отпуск в столице Франции. В путешествие актриса отправилась со своим мужем Евгением Апанасевичем и детьми — 12-летним Гордеем и полуторагодовалой Мирой-Марией.
Звезда «Чебурашки» и ее родные остановились в районе Монмартр. Она показала, как во время вечерней прогулки по городу увидела светящуюся Эйфелеву башню.
Актриса не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Сын Кузьминой подошел к ней и трогательно ее обнял.
«Первый раз увидела Эйфелеву башню вживую. Это те эмоции, которые заново не переживешь. Они есть только в моменте: здесь и сейчас. Они настолько яркие, что их трудно удержать в сердце — они рвутся наружу, превращаясь в слезы счастья! Исполняйте свои мечты — оно того стоит», — сообщила артистка.
Напомним, Ольга Кузьмина несколько лет назад во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал экскурсовод Евгений Апанасевич. В октябре 2023 года у пары родилась дочь Мира-Мария. У актрисы также есть сын Гордей от первого брака.