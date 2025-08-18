«Первый раз увидела Эйфелеву башню вживую. Это те эмоции, которые заново не переживешь. Они есть только в моменте: здесь и сейчас. Они настолько яркие, что их трудно удержать в сердце — они рвутся наружу, превращаясь в слезы счастья! Исполняйте свои мечты — оно того стоит», — сообщила артистка.