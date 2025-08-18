Ольга Зуева показала редкое фото своей пятилетней дочери Оды-Валентины от Данилы Козловского. Актриса вместе с наследницей уехала отдыхать в Грецию.
На снимке девочка была запечатлена на берегу моря за столом. Рядом с ней стояла большая тарелка с пастой и стакан воды. Ода-Валентина закрыла лицо двумя руками, когда мама навела на нее камеру.
Сама же Зуева продемонстрировала стройную фигуру в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте.
Напомним, Ольга Зуева родила Оду-Валентину в 2020 году от Данилы Козловского, с которым до этого встречалась пять лет. После рождения дочери пара распалась.
Зуева с наследницей живет в Америке, куда Козловский часто приезжает их навещать. Недавно Ода-Валентина появилась на концерте отца в Москве. Актер прочитал для дочери трогательное стихотворение, а также исполнил композицию «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой.
«Эта песня — бесконечная ода любви. А сейчас Ода — и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, все, что было до ее рождения, — какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни… Я хочу, чтобы она ошибалась, хочу, чтобы у нее были свои любимые песни. Я подозреваю, слушать их будет невозможно. Я хочу, чтобы она улыбалась», — сказал тогда артист.
