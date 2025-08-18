«Эта песня — бесконечная ода любви. А сейчас Ода — и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, все, что было до ее рождения, — какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни… Я хочу, чтобы она ошибалась, хочу, чтобы у нее были свои любимые песни. Я подозреваю, слушать их будет невозможно. Я хочу, чтобы она улыбалась», — сказал тогда артист.