Экс-возлюбленная Козловского показала редкое фото их пятилетней дочери

Ольга Зуева вместе с Одой-Валентиной отдыхает в Греции

Ольга Зуева показала редкое фото своей пятилетней дочери Оды-Валентины от Данилы Козловского. Актриса вместе с наследницей уехала отдыхать в Грецию.

Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети
Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети

На снимке девочка была запечатлена на берегу моря за столом. Рядом с ней стояла большая тарелка с пастой и стакан воды. Ода-Валентина закрыла лицо двумя руками, когда мама навела на нее камеру.

Сама же Зуева продемонстрировала стройную фигуру в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте.

Напомним, Ольга Зуева родила Оду-Валентину в 2020 году от Данилы Козловского, с которым до этого встречалась пять лет. После рождения дочери пара распалась.

Ольга Зуева, фото: соцсети
Ольга Зуева, фото: соцсети

Зуева с наследницей живет в Америке, куда Козловский часто приезжает их навещать. Недавно Ода-Валентина появилась на концерте отца в Москве. Актер прочитал для дочери трогательное стихотворение, а также исполнил композицию «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой.

«Эта песня — бесконечная ода любви. А сейчас Ода — и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, все, что было до ее рождения, — какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни… Я хочу, чтобы она ошибалась, хочу, чтобы у нее были свои любимые песни. Я подозреваю, слушать их будет невозможно. Я хочу, чтобы она улыбалась», — сказал тогда артист.

Ранее Козловский появился на съемках фильма Учителя с Цыгановым. 