Папарацци показали честные фото 50-летней Евы Лонгории в бикини

Позже Ева Лонгория стала гостьей благотворительного вечера Global Gift Gala, который состоялся в отеле Don Pepe Gran Meliá в Марбелье. Актриса позировала перед фотографами в белом макси-платье с вырезом под грудью. Артистка добавила к наряду туфли на каблуках, браслет и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с темными тенями и розовым блеском для губ.