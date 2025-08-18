Папарацци показали честные фото 50-летней Евы Лонгории в бикини

Голливудскую актрису Еву Лонгорию засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарации подловили 50-летнюю Еву Лонгорию во время отдыха с семилетним сыном Сантьяго в Марбелье. Голливудская актриса была запечатлена в черном крошечном бикини и золотой цепочке с подвеской. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.
В мае Ева Лонгория посетила ужин в честь 10-летия ресторана La Mome в Каннах. Актриса позировала перед фотографами в белом оголяющем грудь платье-миди, которое дополнила босоножками на каблуках в тон, золотыми серьгами-кольцами и блестящей сумкой. Стилист уложил знаменитости волосы в локоны, а визажист сделал ей макияж с черными стрелками, румянами и блеском для губ.
Позже Ева Лонгория стала гостьей благотворительного вечера Global Gift Gala, который состоялся в отеле Don Pepe Gran Meliá в Марбелье. Актриса позировала перед фотографами в белом макси-платье с вырезом под грудью. Артистка добавила к наряду туфли на каблуках, браслет и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с темными тенями и розовым блеском для губ.