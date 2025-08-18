Звезда сериала «Одни из нас» Белла Рэмси рассказала, о каких ролях мечтает после завершения второго сезона проекта. Актриса заявила, что не против вновь сняться вместе с Педро Паскалем, сообщает издание Variety.
«Я думаю, может быть, это будет фильм об ограблении, где мы вместе грабим банк», — рассказала Рэмси в воскресенье на мероприятии HBO, посвященном номинантам на премию Эмми.
Знаменитость также призналась, что ее постоянно спрашивают о Паскале: «Люди спрашивают: “Действительно ли Педро Паскаль такой приятный, каким кажется?” — и я отвечаю: “Да, он именно такой!”», — поделилась Рэмси.
Также Белла поразмышляла над возможностью сняться в супергеройском фильме.
«Я могла бы быть Человеком-пауком. Том Холланд отлично справился, но, может, им стоит придумать нового супергероя для меня», — заявила актриса. Она призналась, что смотрела только один фильм о Человеке-пауке, с Эндрю Гарфилдом в главной роли.
«Это был мой первый фильм Marvel, посмотрела его два-три месяца назад. Он был потрясающий, мне очень понравился», — рассказала актриса.
В этом году Белла Рэмси во второй раз номинирована на премию Эмми за роль Элли в «Одних из нас». На церемонии 14 сентября сериал будет бороться за 17 наград.