Звезда «Одних из нас» Белла Рэмси заявила, что могла бы сыграть Человека-паука

Актриса не против сняться в фильме о супергерое
Белла Рэмси
Белла РэмсиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Одни из нас» Белла Рэмси рассказала, о каких ролях мечтает после завершения второго сезона проекта. Актриса заявила, что не против вновь сняться вместе с Педро Паскалем, сообщает издание Variety.

«Я думаю, может быть, это будет фильм об ограблении, где мы вместе грабим банк», — рассказала Рэмси в воскресенье на мероприятии HBO, посвященном номинантам на премию Эмми.

Знаменитость также призналась, что ее постоянно спрашивают о Паскале: «Люди спрашивают: “Действительно ли Педро Паскаль такой приятный, каким кажется?” — и я отвечаю: “Да, он именно такой!”», — поделилась Рэмси.

Также Белла поразмышляла над возможностью сняться в супергеройском фильме.

«Я могла бы быть Человеком-пауком. Том Холланд отлично справился, но, может, им стоит придумать нового супергероя для меня», — заявила актриса. Она призналась, что смотрела только один фильм о Человеке-пауке, с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

«Это был мой первый фильм Marvel, посмотрела его два-три месяца назад. Он был потрясающий, мне очень понравился», — рассказала актриса.

В этом году Белла Рэмси во второй раз номинирована на премию Эмми за роль Элли в «Одних из нас». На церемонии 14 сентября сериал будет бороться за 17 наград.