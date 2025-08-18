Начались съемки трогательной семейной комедии «Доктор Гаф», где Сергей Гармаш в седовласом парике играет зоодоктора с удивительным даром. В фильме также принимают участие альпаки, енот, верблюд, жабы, змеи, крысы, кошка и много собак.
Герой картины — нелюдимый ветеринар, умеющий общаться с четвероногими подопечными. Однажды на прием к доктору Гафу приходит 12-летняя Марина (Алиса Руденко) с собакой Тайей, которая уже две недели не ест и не пьет. Ветврачу удается вылечить Тайю, но ночью ее похищают вместе с другими обитателями приюта. Гаф и Марина отправляются на поиски животных, а помогают им все, с кем удается договориться доктору: от голубей и крыс до удава и скунса.
«Доктор Гаф — непризнанный гений, немного угрюмый, неловкий с людьми, но очень эмпатичный к животным — многогранный герой. Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами — альпаками, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино — это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу: от мала до велика», — рассказал Сергей Гармаш.
В картине также снимаются Ирина Розанова, Борис Хвошнянский, Ольга Медынич, Павел Россомахин, Ирина Безряднова, Андрей Пынзару, Александр Аверин, Дмитрий Блохин, Юрий Кузнецов.
Режиссерское кресло занял Михаил Расходников, известный по сериалу «Шеф».
Дистрибьютором ленты является «НМГ Кинопрокат». Производством занимается компания «Инфинити Контент».
В прокат фильм «Доктор Гаф» выйдет в 2026 году.