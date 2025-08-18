Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Неузнаваемый Сергей Гармаш играет ветеринара в семейной комедии: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок фильма «Доктор Гаф», где герой Гармаша общается с собаками и альпаками
Сергей Гармаш и Алиса Руденко на съемках фильма «Доктор Гаф»
Сергей Гармаш и Алиса Руденко на съемках фильма «Доктор Гаф»

Начались съемки трогательной семейной комедии «Доктор Гаф», где Сергей Гармаш в седовласом парике играет зоодоктора с удивительным даром. В фильме также принимают участие альпаки, енот, верблюд, жабы, змеи, крысы, кошка и много собак.

Герой картины — нелюдимый ветеринар, умеющий общаться с четвероногими подопечными. Однажды на прием к доктору Гафу приходит 12-летняя Марина (Алиса Руденко) с собакой Тайей, которая уже две недели не ест и не пьет. Ветврачу удается вылечить Тайю, но ночью ее похищают вместе с другими обитателями приюта. Гаф и Марина отправляются на поиски животных, а помогают им все, с кем удается договориться доктору: от голубей и крыс до удава и скунса.

Сергей Гармаш на съемках фильма «Доктор Гаф»
Сергей Гармаш на съемках фильма «Доктор Гаф»

«Доктор Гаф — непризнанный гений, немного угрюмый, неловкий с людьми, но очень эмпатичный к животным — многогранный герой. Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами — альпаками, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино — это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу: от мала до велика», — рассказал Сергей Гармаш.

Сергей Гармаш и Алиса Руденко на съемках фильма «Доктор Гаф»
Сергей Гармаш и Алиса Руденко на съемках фильма «Доктор Гаф»
Сергей Гармаш и Алиса Руденко на съемках фильма «Доктор Гаф»
Сергей Гармаш и Алиса Руденко на съемках фильма «Доктор Гаф»

В картине также снимаются Ирина Розанова, Борис Хвошнянский, Ольга Медынич, Павел Россомахин, Ирина Безряднова, Андрей Пынзару, Александр Аверин, Дмитрий Блохин, Юрий Кузнецов.

Ирина Розанова и Сергей Гармаш на съемках фильма «Доктор Гаф»
Ирина Розанова и Сергей Гармаш на съемках фильма «Доктор Гаф»

Режиссерское кресло занял Михаил Расходников, известный по сериалу «Шеф».

На съемках фильма «Доктор Гаф»
На съемках фильма «Доктор Гаф»
На съемках фильма «Доктор Гаф»
На съемках фильма «Доктор Гаф»

Дистрибьютором ленты является «НМГ Кинопрокат». Производством занимается компания «Инфинити Контент».

В прокат фильм «Доктор Гаф» выйдет в 2026 году.