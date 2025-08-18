Герой картины — нелюдимый ветеринар, умеющий общаться с четвероногими подопечными. Однажды на прием к доктору Гафу приходит 12-летняя Марина (Алиса Руденко) с собакой Тайей, которая уже две недели не ест и не пьет. Ветврачу удается вылечить Тайю, но ночью ее похищают вместе с другими обитателями приюта. Гаф и Марина отправляются на поиски животных, а помогают им все, с кем удается договориться доктору: от голубей и крыс до удава и скунса.