59-летняя Холли Берри продемонстрировала фигуру в мокрой майке

Актриса показала откровенно фото в соцсети

Голливудская актриса Холли Берри продемонстрировала фигуру в мокрой майке. Знаменитость разместила фотографии в соцсети.

Холли Берри, фото: соцсети
Холли Берри, фото: соцсети

59-летняя Берри была запечатлена в красной майке, украшенной кружевом. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка предстала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами и венком из цветов. Знаменитость лежала в кругу в бассейне.

В мае Холли Берри посетила бал Met Gala, который состоялся в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Голливудская актриса позировала на ковровой дорожке в черном прозрачном макси-платье в полоску от Лакуана Смита, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать белье. Знаменитость добавила к образу укороченный жакет, босоножки на каблуках, шляпу, серьги, колье и кольца. Холли Берри уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и розовой помадой.

Позже звезда стала гостьей ужина бренда L'Oreal, который прошел в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса выбрала для закрытого мероприятия нежно-розовое макси-платье с разрезом до бедра и блестящие босоножки на каблуках. Артистка завершила образ колье с бриллиантами, браслетом и кольцом.