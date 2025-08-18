59-летняя Холли Берри продемонстрировала фигуру в мокрой майке

В мае Холли Берри посетила бал Met Gala, который состоялся в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Голливудская актриса позировала на ковровой дорожке в черном прозрачном макси-платье в полоску от Лакуана Смита, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать белье. Знаменитость добавила к образу укороченный жакет, босоножки на каблуках, шляпу, серьги, колье и кольца. Холли Берри уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и розовой помадой.