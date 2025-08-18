Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Леонардо ДиКаприо засняли за поцелуем с супермоделью на яхте

Актер отдыхал на яхте со своей возлюбленной Витторией Черетти

Голливудского актера Леонардо ДиКаприо заметили с супермоделью Витторией Черетти на яхте. Фото опубликованы на сайте People.

Леонардо Дикаприо и Виттория Черетти
Леонардо Дикаприо и Виттория ЧереттиИсточник: соцсети

Папарацци подловили влюбленных во время отдыха около острова Форментера 15 августа. По информации журналистов, 51-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Виттория Черетти целовались и купались в Средиземном море. Супермодель была одета в полосатое крошечное бикини, а артист предпочел черные плавательные шорты и солнцезащитные очки.

ДиКаприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Супермодель отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».