Леонардо ДиКаприо засняли за поцелуем с супермоделью на яхте

Голливудского актера Леонардо ДиКаприо заметили с супермоделью Витторией Черетти на яхте. Фото опубликованы на сайте People.
Папарацци подловили влюбленных во время отдыха около острова Форментера 15 августа. По информации журналистов, 51-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Виттория Черетти целовались и купались в Средиземном море. Супермодель была одета в полосатое крошечное бикини, а артист предпочел черные плавательные шорты и солнцезащитные очки.
ДиКаприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Супермодель отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».