Ольга Бузова спровоцировала слухи о том, что примет участие в съемках второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Ника Здорик, исполнительница роли Кати, показала совместное видео с певицей.
Бузова стояла у рояля, когда Здорик в образе Кати проходила мимо нее. Исполнительница окликнула ее со словами: «Катя, это ты? Привет! Слушай, а где Леха?». На что актриса ей ответила: «Оля, привет! Я сама еще не знаю». Бузова побежала вслед за Здорик.
«Теперь мы вместе с Олей ищем Леху. Кто с нами?» — написала актриса.
Напомним, первый сезон заканчивается тем, что Катя отправляется искать своего мужа Леху (Сергей Городничий), который перестал выходить на связь вскоре после того, как ушел на СВО.
После этого видео многие подумали, что Бузова появится в продолжении сериала. Среди пользователей сети нашлись те, кто против того, чтобы знаменитость снималась в этом проекте.
«Бузова будет в новых сериях “Ландыши”? Ну нет, зачем портить сериал», «Вот это коллаборация», «Они узнали, что Оля до трех ночи смотрела “Ландыши”, и пригласили на съемки», «Оля, ждем тебя во втором сезоне в сериале “Ландыши”? Я с огромным удовольствием буду смотреть».
Создатели популярного сериала уже приступили к съемкам второго сезона, который получил название «Ландыши. Вторая весна». Премьера планируется в начале 2026 года.
В начале августа звезды «Ландышей» воссоединились на съемке продолжения сериала в Крыму.