Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Красный шелк» выйдет в китайский прокат 6 сентября

Кинолента стала одним из важных совместных проектов Китая и России в рамках перекрестных годов культуры

ШАНХАЙ, 18 августа. /ТАСС/. Российско-китайский ретро-детектив «Красный шелк» выйдет в прокат в КНР 6 сентября. Трейлер фильма уже появился на китайских онлайн-платформах, сообщила газета «Цзефан жибао».

Как пишет издание, эта совместная работа способствовала обмену опытом обеих стран в киноиндустрии. Кинолента стала одним из важных совместных проектов Китая и России в рамках перекрестных годов культуры.

Действие картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов.

В фильме снялись Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный, а также Чжэн Ханьи и другие китайские актеры. «Красный шелк» был снят на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

Фильм вышел в российский прокат в феврале.