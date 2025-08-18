«Ты ужасна»: Юлия Меньшова вспомнила о критике отца

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова вспомнила о критике знаменитых отца и матери в юности. О том, что режиссер Владимир Меньшова и актриса Вера Алентова не верили в ее успех на сцене и экране, 56-летняя артистка рассказала на «Шоу Воли».