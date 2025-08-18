Ричмонд
«Ты ужасна»: Юлия Меньшова вспомнила о критике отца

Актриса рассказала о жесткой критике со стороны родителей
Юлия Меньшова, Вера Алентова, Владимир Меньшов
Юлия Меньшова, Вера Алентова, Владимир МеньшовИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова вспомнила о критике знаменитых отца и матери в юности. О том, что режиссер Владимир Меньшова и актриса Вера Алентова не верили в ее успех на сцене и экране, 56-летняя артистка рассказала на «Шоу Воли».

По словам Меньшовой, родители приходили ко ней в институт на экзамен, а с экзамена уезжали на семейном машине молча.

«На подъезде к дому я говорила: “Ну как вам?” И дальше меня сравнивали с землей… Они говорили: “Это было ужасно, просто катастрофа какая-то, удивительно, Юля, ты хуже всех”», — говорит звезда.

При этом, продолжила Меньшова, ее хвалили преподаватели и мастер курса — Александр Калягин. Меньшов же предполагал, что дочь поддерживают из жалости и уважения к его фамилии.

«Не рискуют сказать, насколько ты ужасна. Поэтому я бы тебе рекомендовал забрать документы, потому что это явно не твое», — цитирует отца актриса.

Владимира Меньшова не стало в 2021 году. Годом позже Вера Алентова объяснила, почему предпочитала молчать о семейной жизни с режиссером.