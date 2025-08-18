Ричмонд
Марк Эйдельштейн может сыграть Щелкунчика в фильме о Чайковском

Звезда «Аноры» рассматривается на роль сказочного персонажа в биографическом фильме о композиторе
Марк Эйдельштейн может исполнить роль Щелкунчика в фильме, посвященном работе композитора Петра Чайковского над знаменитым балетом. Об этом сообщил продюсер картины Петр Ануров на питчинге в Минкультуры РФ.

Режиссером фильма «Щелкунчик» станет постановщик музыкальной драмы «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров.

На роль мадам Дроссельмейер рассматриваются Оксана Акиньшина, Виктория Исакова или Светлана Ходченкова. Напомним, в оригинальном балете имеется только Дроссельмейер, перевоплощающийся в крестного отца главной героини.

Известно также, что одну из ролей может получить Полина Цыганова.

Ануров отметил, что это будет «магический рассказ» о том, как создавался балет «Щелкунчик» в 1892 году. Для Чайковского, тяжело переживающего уход из жизни сестры, это было непростое время.

Местом действия ленты станет волшебный Петербург.

Премьера фильма «Щелкунчик» запланирована на 1 января 2028 года.

Ранее стало известно, что 23-летний Марк Эйдельштейн может исполнить роль легендарного диктора Юрия Левитана. На эту роль рассматривался также Константин Хабенский, но 53-летний актер не подошел по возрасту. Согласно сценарию, по словам продюсера Рубена Дишдишяна, главному герою всего 27 лет.