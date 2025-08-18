«Здесь будет рассказ про выбор именно этого свадебного платья. Короче, я заехала в свадебный салон, примерила три платья, и вот именно это третье платье ну просто идеально село! Я немедленно его купила и на этом закончилась пытка выбора того самого платья. В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели. Свадьба была камерная, только для нас двоих», — сообщила актриса.