Анна Цуканова-Котт сообщила, что во второй раз вышла замуж. Актриса стала женой кинопродюсера Михаила Врубеля. Пара с начала 2025 года появлялась вместе на светских мероприятиях, но не комментировала свои отношения.
Более того, многие обратили внимание, что звезда «Мажора» носит обручальное кольцо на безымянном пальце. Однако только сейчас Цуканова-Котт решила рассказать об изменениях в личной жизни.
Актриса опубликовала фото, сделанные в день бракосочетания. На одном из кадров она была запечатлена с мужем в машине, а на другом они обнимались. Также Цуканова-Котт рассказала, как выбрала платье, которое ей очень понравилось.
На торжестве она появилась в белоснежном мини-платье с корсетом и пышной юбкой. В зоне декольте наряд украшал большой атласный бант. Артистка завила волосы в локоны и уложила их в стиле «голливудской волны», также она сделала нежный макияж.
«Здесь будет рассказ про выбор именно этого свадебного платья. Короче, я заехала в свадебный салон, примерила три платья, и вот именно это третье платье ну просто идеально село! Я немедленно его купила и на этом закончилась пытка выбора того самого платья. В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели. Свадьба была камерная, только для нас двоих», — сообщила актриса.
Этот брак для Анны Цукановой-Котт стал вторым. Ранее она была замужем за режиссером Александром Коттом. О расставании с ним актриса сообщила в начале 2025 года. От первого мужа у звезды есть 17-летний сын Михаил и семилетняя дочь Лея.