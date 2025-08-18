Ричмонд
Анна Цуканова-Котт вышла замуж спустя год после развода с режиссером Коттом

Актриса стала женой продюсера Михаила Врубеля и показала фото со свадьбы

Анна Цуканова-Котт сообщила, что во второй раз вышла замуж. Актриса стала женой кинопродюсера Михаила Врубеля. Пара с начала 2025 года появлялась вместе на светских мероприятиях, но не комментировала свои отношения.

Анна Цуканова-Котт, фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт, фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт, фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт, фото: соцсети

Более того, многие обратили внимание, что звезда «Мажора» носит обручальное кольцо на безымянном пальце. Однако только сейчас Цуканова-Котт решила рассказать об изменениях в личной жизни.

Актриса опубликовала фото, сделанные в день бракосочетания. На одном из кадров она была запечатлена с мужем в машине, а на другом они обнимались. Также Цуканова-Котт рассказала, как выбрала платье, которое ей очень понравилось.

На торжестве она появилась в белоснежном мини-платье с корсетом и пышной юбкой. В зоне декольте наряд украшал большой атласный бант. Артистка завила волосы в локоны и уложила их в стиле «голливудской волны», также она сделала нежный макияж.

Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель, фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель, фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель, фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель, фото: соцсети

«Здесь будет рассказ про выбор именно этого свадебного платья. Короче, я заехала в свадебный салон, примерила три платья, и вот именно это третье платье ну просто идеально село! Я немедленно его купила и на этом закончилась пытка выбора того самого платья. В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели. Свадьба была камерная, только для нас двоих», — сообщила актриса.

Этот брак для Анны Цукановой-Котт стал вторым. Ранее она была замужем за режиссером Александром Коттом. О расставании с ним актриса сообщила в начале 2025 года. От первого мужа у звезды есть 17-летний сын Михаил и семилетняя дочь Лея.