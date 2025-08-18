Ричмонд
Софья Синицына рассказала о «тайном знаке» от Олега Табакова

Актриса Синицына скрыла от Олега Табакова разрыв с сыном актера
Софья Синицына
Софья Синицына

Экс-избраница актера Павла Табакова Софья Синицына поделилась воспоминаниями о прощании с его отцом — Олегом Табаковым. Новый пост актриса опубликовала у себя на странице в социальной сети.

По словам Синицыной, она пришла на прощание в 2018 году, хотя на тот момент уже рассталась с Павлом, отцом своей дочери. О разрыве Табаков-старший не знал.

«Было пасмурно и дождь. А когда после я пришла домой, я уснула и мне приснилось огромное солнечное оранжевое поле подсолнухов. Я тогда жутко удивилась», — вспомнила Синицына о «тайном знаке» от артиста.

Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года, ему было 82. Любителям кино он запомнился картинами «Война и мир», «Двенадцать стульев», «Москва слезам не верит», «Мэри Поппинс, до свидания», «Ширли-мырли». Кроме того, Табаков озвучил Кота Матроскина в «Простоквашино».