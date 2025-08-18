Ричмонд
Бывшая жена Андрея Мерзликина снялась в купальнике

Анна Мерзликина показала фото в откровенном виде в соцсети
Бывшая жена Мерзликина снялась в купальнике
Бывшая жена Мерзликина снялась в купальникеИсточник: www_gazeta_ru

Бывшая жена актера Андрея Мерзликина показала фигуру в купальнике. Анна Мерзликина позировала в откровенном монокини, выходя из реки, и опубликовала кадры в соцсети. Пиар-менеджер отметила, что отдыхает в Турции.

Экс-супруга звезды «Бумера» родила от него четверых детей. У них двое сыновей и две дочери: 18-летний Федор, 16-летняя Серафима, 14-летняя Евдокия и 9-летний Макар.

15 июня 2025 года стало известно, что артист подал иск о расторжении брака. Тогда же начали появляться слухи о неверности актера. Ему приписали роман с несколькими коллегами, с которыми он снимался в последнее время. Однако позже Анна Мерзликина опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной. В День семьи, любви и верности бывшая пара получила официальные документы о разводе после 19 лет брака.

Актер признавался в интервью, что всегда хотел большую семью, и он благодарен бывшей жене за осуществление этой мечты.