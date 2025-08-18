Актриса Екатерина Климова показала 16-летнего сына от Игоря Петренко

Актриса Екатерина Климова показала 16-летнего сына от коллеги Игоря Петренко. Звезда сняла Корнея на отдыхе, пока они шли к морю, и опубликовала кадр в соцсетях.
«Лето — это серьезно», — подписала фото артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Красавчик мамин», «Серьезный парень», «Какой уже мужчина», «Красавчик, похож на маму», «Какие скулы», «Чудесный парень», «В маму».
Климова рассказывала, что в этом году подросток устроился на летнюю подработку. С первой зарплаты Корней купил для матери подарки, которые растрогали ее. Звезда призналась подписчикам, что ей было очень тепло на душе от поступка сына.
У знаменитости двое детей от Петренко: помимо Корнея, они воспитали 18-летнего Матвея. Супруги развелись в 2014 году после 10 лет брака. Артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на сыновьях. По словам актрисы, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием детей, а себя он называет «воскресным папой».
У Климовой также есть дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова и девочка Белла от актера Геллы Месхи.