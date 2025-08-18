Ричмонд
Пирс Броснан вышел в свет с 28-летним сыном и раскрыл семейный секрет красоты

Актер с наследником появился на премьере фильма «Клуб убийств по четвергам»
Пирс Броснан с сыном Диланом
Пирс Броснан с сыном ДиланомИсточник: Legion-Media.ru

На недавней премьере фильма «Клуб убийств по четвергам» 72-летний Пирс Броснан восхитил зрителей великолепным внешним видом. В своем возрасте он выглядит действительно потрясающе.

В интервью Пирс поделился своими секретами поддержания здоровья и красоты, которые могут стать источником вдохновения для многих.

«Делаю все, что в моих силах», — признался актер. Кроме того, он не упустил возможности подчеркнуть важность генетики в своем долголетии и хорошем состоянии.

«Все дело в волосах, в старых кельтских волосах. У моего папы тоже были хорошие волосы», — добавил он.

На премьере фильма «Клуб убийств по четвергам» Пирса Броснана сопровождал его 28-летний сын Дилан, который также привлек внимание своей густой шевелюрой.