Пирс Броснан вышел в свет с 28-летним сыном и раскрыл семейный секрет красоты

На недавней премьере фильма «Клуб убийств по четвергам» 72-летний Пирс Броснан восхитил зрителей великолепным внешним видом. В своем возрасте он выглядит действительно потрясающе.
В интервью Пирс поделился своими секретами поддержания здоровья и красоты, которые могут стать источником вдохновения для многих.
«Делаю все, что в моих силах», — признался актер. Кроме того, он не упустил возможности подчеркнуть важность генетики в своем долголетии и хорошем состоянии.
«Все дело в волосах, в старых кельтских волосах. У моего папы тоже были хорошие волосы», — добавил он.
На премьере фильма «Клуб убийств по четвергам» Пирса Броснана сопровождал его 28-летний сын Дилан, который также привлек внимание своей густой шевелюрой.