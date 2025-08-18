Заяц и Волк из «Ну, погоди!» станут школьниками в новом сезоне мультсериала

«Герои “Союзмультфильма” все делают вместе со своими зрителями. Вот и сейчас, в августе каникулы заканчиваются, и наши герои отправляются на учебу», — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, слова которой приводят в пресс-службе. По ее словам, в ситуациях, которые покажут в новом сезоне мультсериала, школьники смогут узнать себя и своих одноклассников.