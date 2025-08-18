19-летняя дочь Табакова восхитила пользователей сети снимками с отдыха

Дочь актера, режиссера Олега Табакова сделала пост в соцсети, показав фото со съемки на яхте. 19-летняя Мария Табакова позировала в мини-платье во время морской прогулки. Девушка призналась, что отдыхает с матерью в Бодруме.
Пользователи соцсети активно прокомментировали ее снимки: «Невероятная», «Восхитительная», «Королева», «Шикарная», «Вау», «Ну просто нереальная», «Красавица», «Куколка», «Натуральная красота», «Ух, ты шикарная».
Дочь Табакова от актрисы Марины Зудиной учится в финансовом институте в Москве. По словам звезды, Мария отказалась получать образование за границей, хотя крестный студентки ждал ее в Монако и готов был помочь с поступлением в вуз.
Ранее Мария Табакова впервые за долгое время вышла на публику. Знаменитость посетила посетила экспозицию «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека», приуроченную к 90-летию ее отца.