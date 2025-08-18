Голливудские звезды привыкли к повышенному вниманию, но некоторые поклонники переходят все границы разумного. Какие-то случаи вызывают улыбку, да и исполнители сами не прочь в будущем над этим посмеяться. Но есть и такие, которые пробирают до мурашек. После них становится понятно, почему популярные личности так трепетно относятся к своей безопасности. Собрали несколько историй о том, как любовь становилась манией.
Джоди Фостер и покушение на президента
Одна из наиболее шокирующих историй произошла 30 марта 1981-го. Именно тогда Джон Хинкли-младший совершил покушение на президента США Рональда Рейгана. Что самое удивительное: сделал он это не потому, что ему не нравился глава государства или ситуация в стране в целом. Так он хотел произвести впечатление на молодую актрису Джоди Фостер. Хинкли был одержим ею после просмотра фильма «Таксист».
Немногим ранее, когда Фостер поступила в Йельский университет, он буквально поехал за ней в Нью-Хейвен. Долгое время он преследовал ее, посылал письма и звонил по телефону.
В результате президент и еще три человека получили ранения. Хинкли был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую клинику.
Николас Кейдж, мим и голый незнакомец с мороженым
Звучит как название нового комедийного проекта с участием артиста, но это не так. Просто Николас Кейдж стал участником двух наиболее абсурдных случаев преследования в истории кино. Во время съемок триллера «Воскрешая мертвецов» в 1999-м его начал преследовать… мим!
Каким-то образом он попадал на съемочную площадку и начинал выделывать пантомимы. Можно подумать, что кто-то хотел таким образом разыграть актера, только что получившего награду за «Покидая Лас-Вегас», но нет. Продюсерам реально пришлось принять меры и усилить безопасность.
Другая история произошла в 2011-м. Дело было в два часа ночи в Ориндж-Каунти. Что-то заставило Кейджа проснуться посреди ночи. Когда он открыл глаза, то увидел голого мужчину в его кожаной куртке, поедающего эскимо прямо у кровати.
Вспоминая этот эпизод актер признает, что это смешно, хотя в тот момент ему было совсем не до шуток. Он вызвал полицию, но не стал выдвигать обвинений против незнакомца. Главное так и осталось загадкой: были ли это два разных человека или случай с мороженым провернул все тот же мим.
Сандра Буллок и фанат в доме
В июне 2014-го Сандра Буллок пережила очень страшный эпизод. Джошуа Корбетт перелез через забор особняка звезды в Бел-Эйр и проник в него. До этого он регулярно отправлял ей письма, в том числе эротического характера, называя себя ее супругом.
Повезло, что Буллок проснулась от звуков и успела запереться в гардеробной, откуда вызвала полицию. При обыске квартиры преступника был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия и фотографии актрисы.
Суд обязал его пройти курс в психиатрической лечебнице и назначил запрет на приближение к обладательнице «Оскара». После его освободили с испытательным сроком, но соблюсти его он не смог. В мае 2018-го полиция подъехала к его жилищу, чтобы арестовать, но он застрелился.
Кира Найтли и мяукающий сталкер
Крайне нелепый случай преследования произошел с Кирой Найтли. В 2017-м за ней следил музыкант Марк Ревилл, и делал он это, мягко говоря, необычно. Он приходил к ее дому и начинал мяукать через почтовый ящик.
Помимо мяуканья Ревилл оставлял для актрисы флешки с музыкой о кошках и открытки. Кому такое проявление чувств кажется милым, добавим, что в социальных сетях он называл себя «публичным палачом». Кроме того, многие из его сообщений звезде «Пиратов Карибского моря» носили угрожающий характер, а сама она была невероятно напугана.
Суд в итоге отправил Ревилла, страдающего параноидальной шизофренией, на принудительное лечение в психиатрическую больницу на неопределенный срок.
Киану Ривз и фанатки без границ
Чтобы вывести из себя Киану Ривза, нужно приложить достаточно большие усилия. Известно, что как минимум двум девушкам это удалось. В сентябре 2014-го неизвестные с разницей в два дня залезли в особняк актера на Голливудских холмах.
Первая фанатка не только вошла в дом, но и решила принять душ, после чего полураздетой вышла к бассейну. Когда ее обнаружили изумленные охранники, она сказала, что ждет встречи с хозяином.
Девушку арестовали, и, казалось, что актер теперь может выдохнуть, но не тут то было. Всего через двое суток вторая женщина также проникла в его дом. В итоге Ривз не стал пускать это дело на самотек и получил судебный ордер против обеих навязчивых поклонниц.