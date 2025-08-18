Вспоминая этот эпизод актер признает, что это смешно, хотя в тот момент ему было совсем не до шуток. Он вызвал полицию, но не стал выдвигать обвинений против незнакомца. Главное так и осталось загадкой: были ли это два разных человека или случай с мороженым провернул все тот же мим.