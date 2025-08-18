Ричмонд
Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» возглавил прокат в РФ и СНГ за выходные

Вторую строчку рейтинга заняла картина «На деревню дедушке»

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 21,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 14 по 17 августа.

Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» снят в честь 50-летия одного из самых посещаемых в Европе парков развлечений — «Европа-парка», находящегося в Германии. Главные герои картины — талисманы парка мышки Эд и Эдда. Претворяя в жизнь свою давнюю мечту, Эдда участвует в гонках под видом своего кумира Эда. На пути к финишу ей придется преодолеть немало препятствий и суметь обойти хитрых соперников. На российские экраны картина вышла 14 августа.

Кадр из фильма «На деревню дедушке»
Кадр из фильма «На деревню дедушке»

Вторую строчку рейтинга занял российских фильм «На деревню дедушке», собравший 20,2 млн рублей за выходные. Картина повествует о мальчике, который отправляется в деревню к дедушке, но всеми возможными способами хочет попасть на важный IT-конкурс. Роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Алиса Руденко, Мирон Лебедев, Александр Ильин и другие.

Кадр из фильма «Одно целое»
Кадр из фильма «Одно целое»

На третьем месте — австралийский фильм «Одно целое» режиссера Майкла Шэнкса с 15,7 млн рублей за выходные. Сюжет повествует о паре, переживающей кризис в отношениях, которая сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое. В фильме снимались Элисон Бри, Дэймон Херриман, Дэйв Франко, Миа Мориссей, Санни С. Валия, Джек Кенни и другие.