Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» возглавил прокат в РФ и СНГ за выходные

На третьем месте — австралийский фильм «Одно целое» режиссера Майкла Шэнкса с 15,7 млн рублей за выходные. Сюжет повествует о паре, переживающей кризис в отношениях, которая сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое. В фильме снимались Элисон Бри, Дэймон Херриман, Дэйв Франко, Миа Мориссей, Санни С. Валия, Джек Кенни и другие.