Фильм «Хоббит: Нежданное путешествие» открывает вторую трилогию Питера Джексона о мире Средиземья. В отличие от «Властелина колец», снятого по возможности близко к тексту, «Хоббит» содержит множество додуманных сцен, позволяющих растянуть скромный по объему литературный первоисточник на три полноценных фильма.
Картина пришлась по вкусу фанатам Толкина и собрала свыше миллиарда долларов в прокате. Однако критики отметили некоторую затянутость фильма. Возможно, этим объясняются и разнообразные киноляпы, которые внимательные зрители сумели обнаружить за 13 лет, минувших с премьеры.
Гэндальф
Один из семи магов Средиземья Гэндальф Серый, которого сыграл Иэн МакКеллен — крайне сильный волшебник. Одно его присутствие заметно влияет на окружающий мир, заставляя предметы и людей совершать незапланированные действия. Так, при первой встрече с Бильбо, который вышел насладиться прекрасным утром на скамейке у дома, маг держит в руках посох. Гэндальф во время разговора стоит спокойно, однако посох в его руках вращается против часовой стрелки, что отчетливо видно по ряду последовательных кадров.
Неприветливость Бильбо настолько раздосадовала Гэндальфа, что его эмоциональный фон начал воздействовать на всю округу. К примеру, за его спиной просматривается женщина, которая вывешивает белье на просушку. От кадра к кадру она в хаотичном порядке перемещает предметы на веревке, то убирая их в корзину, то доставая вновь.
Также своей жизнью живет руна, которую Гэндальф вывел посохом на двери дома Бильбо. Во время начертания нижняя боковая линия отходит точно от вертикальной, а перед приходом гномов в ночи на двери светится немного другой знак. К слову, через несколько мгновений Бильбо заявил пришедшему Балину, что на двери нет никаких знаков, и ее красили неделю назад. Однако во время начертания руны видно, что краска на двери облупилась так, будто ей уже не один год.
Бильбо
Не меньше странностей происходит и вокруг самого Бильбо Бэггинса, в роли которого выступил Мартин Фриман. Его гости внезапно меняются местами. Например, когда гномы все-таки садятся за стол, по левую руку от массивного Бомбура сидит Фили. Но двумя кадрами позже, когда Бомбур ловит ртом брошенное ему яйцо, слева от него покатывается от смеха уже Ори.
В присутствии хоббита непонятным образом ведут себя продукты. Это хорошо заметно по тарелке с печеньем, которая стоит на столе в Бэг-Энде во время обсуждения похода к одиноко горе. Печеньки на ней постепенно заканчиваются, и в одном из кадров даже видно, как их уплетает Балин. Но после предъявления ключа от задней двери Эребора тарелка как по волшебству наполняется вновь.
Не менее странные вещи творятся с пони, на которых отряд выдвинулся за сокровищами. Когда Бильбо идет выручать лошадок, захваченных троллями, они стоят за загородкой не привязанные. Но через минуту подкравшийся к ним «ворохоббит» начинает их отвязывать, потому что на пони внезапно появилась упряжь.
И в завершение нельзя не отметить кольцо, которое предстоит носить Фродо. Убежав от Голума, оно падает на сухой камень. Но пальцы Бильбо поднимают его с мокрой поверхности.
Торин
Поскольку предводитель гномов Торин Дубощит (Ричард Армитедж) — прославленный воин, связанные с ним странности носят оружейный характер. Он чуть не отрезает себе пальцы в пещере троллей, когда находит откованный в Гондолине меч Оркрист. Эльфийский клинок имеет расширяющуюся к концу форму. Поэтому, когда изучающий находку Торин вытаскивает меч из ножен, его лезвие должно было непременно отсечь пальцы незадачливому гному. Однако у сына Траина оказываются железными не только нервы, но и конечности.
Несмотря на ненависть к эльфам, Торин больше не расстается с гондолинским клинком и даже способен ради него уронить топор, что для гнома немыслимо. Однако во время нападения орков на варгах, когда Гэндальф находит секретный проход в скалах, Торин стоит с мечом и топором в руках. В следующем кадре он с характерным шелестом достает Оркрист и берет его двумя руками, а затем его вновь показывают с мечом и топором.
Но самое интересное происходит в финале, когда гигантские орлы спасают героев от орков. После столкновения с Азогом предводитель гномов оказывается лежащим на спине, а меч лежит рядом с ним. Но когда орел подхватывает Торина, клинок уже расположен у него на поясе, где и должен был быть, если бы его даже не доставали.
Прошлое
«Хоббит: Неожиданное путешествие» снимался через десять лет после выхода фильма «Властелин колец: Братство кольца». Но в этих картинах есть сцены, действие которых в рамках внутреннего времени истории развивается практически одновременно. И здесь создатели второй трилогии допустили несколько ошибок.
Одна из них заметна в самом начале. Перед тем как Фродо (Элайджа Вуд) идет встречать Гэндальфа, прибывающего на день рождения Бильбо, он достает из ящика почту и относит ее в нору. Через небольшое время в этой же точке появится Гэндальф, однако этот кадр будет уже во «Властелине колец». Сравнивая их, можно отметить, что на скамейке у двери появились какие-то вещи, а растущий у окна куст вытянулся на несколько десятков сантиметров.
Позже, в пещере Голума, происходит путаница с костюмами. Герой Мартина Фримана, одетый в бордовый вельветовый камзол, кладет кольцо в карман зеленого жилета. Однако в аналогичной сцене из «Властелина колец» Бильбо одет в зеленый камзол и бордовый жилет.