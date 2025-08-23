Также своей жизнью живет руна, которую Гэндальф вывел посохом на двери дома Бильбо. Во время начертания нижняя боковая линия отходит точно от вертикальной, а перед приходом гномов в ночи на двери светится немного другой знак. К слову, через несколько мгновений Бильбо заявил пришедшему Балину, что на двери нет никаких знаков, и ее красили неделю назад. Однако во время начертания руны видно, что краска на двери облупилась так, будто ей уже не один год.