Что пропустил Питер Джексон: киноляпы в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»

Скачущие мечи и самовосстанавливающееся печенье. Сделали подборку малозаметных ошибок из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Официальный постер фильма Хоббит: Нежданное приключение, в котором много ляпов
Фильм поразил зрителей количеством ляпов.Источник: Официальный постер фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Фильм «Хоббит: Нежданное путешествие» открывает вторую трилогию Питера Джексона о мире Средиземья. В отличие от «Властелина колец», снятого по возможности близко к тексту, «Хоббит» содержит множество додуманных сцен, позволяющих растянуть скромный по объему литературный первоисточник на три полноценных фильма.

Картина пришлась по вкусу фанатам Толкина и собрала свыше миллиарда долларов в прокате. Однако критики отметили некоторую затянутость фильма. Возможно, этим объясняются и разнообразные киноляпы, которые внимательные зрители сумели обнаружить за 13 лет, минувших с премьеры.

Гэндальф

Киноляп с посохом Гэндальфа в фильме Хоббит: Нежданное приключение
Посох Гэндальфа в сцене встречи волшебника с Бильбо начал жить собственной жизнью.Источник: Кадры из фильма «Хоббит: Нежданное приключение»

Один из семи магов Средиземья Гэндальф Серый, которого сыграл Иэн МакКеллен — крайне сильный волшебник. Одно его присутствие заметно влияет на окружающий мир, заставляя предметы и людей совершать незапланированные действия. Так, при первой встрече с Бильбо, который вышел насладиться прекрасным утром на скамейке у дома, маг держит в руках посох. Гэндальф во время разговора стоит спокойно, однако посох в его руках вращается против часовой стрелки, что отчетливо видно по ряду последовательных кадров.

Хоббит: Нежданное приключение
Женщина так и не смогла определиться, что ей делать с бельем.Источник: Кадры из фильма «Хоббит: Нежданное приключение»

Неприветливость Бильбо настолько раздосадовала Гэндальфа, что его эмоциональный фон начал воздействовать на всю округу. К примеру, за его спиной просматривается женщина, которая вывешивает белье на просушку. От кадра к кадру она в хаотичном порядке перемещает предметы на веревке, то убирая их в корзину, то доставая вновь.

Киноляп из фильма оббит : Неожиданное приключение, где руна Гэндальфа изменилась к приходу гномов к Бильбо
Руна на двери Бильбо, которую нарисовал Гэндальф, поменяла свой вид.Источник: Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Также своей жизнью живет руна, которую Гэндальф вывел посохом на двери дома Бильбо. Во время начертания нижняя боковая линия отходит точно от вертикальной, а перед приходом гномов в ночи на двери светится немного другой знак. К слову, через несколько мгновений Бильбо заявил пришедшему Балину, что на двери нет никаких знаков, и ее красили неделю назад. Однако во время начертания руны видно, что краска на двери облупилась так, будто ей уже не один год.

Бильбо

Киноляп Хоббит: Нежданное путешествие, где рядом с Бомбуром вместо Фили оказывается Ори
Гости Бильбо за столом начинают неожиданно перемещаться за столом.Источник: Кадры из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Не меньше странностей происходит и вокруг самого Бильбо Бэггинса, в роли которого выступил Мартин Фриман. Его гости внезапно меняются местами. Например, когда гномы все-таки садятся за стол, по левую руку от массивного Бомбура сидит Фили. Но двумя кадрами позже, когда Бомбур ловит ртом брошенное ему яйцо, слева от него покатывается от смеха уже Ори.

Киноляп с тарелкой печенья в фильме Хоббит: Нежданное приключение
В доме Бильбо тарелка с печеньем наполняется сама по себе.Источник: Кадры фильма «Хоббит: Нежданное приключение»

В присутствии хоббита непонятным образом ведут себя продукты. Это хорошо заметно по тарелке с печеньем, которая стоит на столе в Бэг-Энде во время обсуждения похода к одиноко горе. Печеньки на ней постепенно заканчиваются, и в одном из кадров даже видно, как их уплетает Балин. Но после предъявления ключа от задней двери Эребора тарелка как по волшебству наполняется вновь.

Киноляп в фильме Хоббит: Нежданно приключение с пони в сцене с троллями
Еще один момент — пони оказываются привязанными к забору и меняют внешность.Источник: Кадры из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Не менее странные вещи творятся с пони, на которых отряд выдвинулся за сокровищами. Когда Бильбо идет выручать лошадок, захваченных троллями, они стоят за загородкой не привязанные. Но через минуту подкравшийся к ним «ворохоббит» начинает их отвязывать, потому что на пони внезапно появилась упряжь.

Киноляп с мокрым и сухим камнем, на которое упало кольцо, в фильме Хоббит: Нежданное путешествие
За кадр камень, на который упало кольцо, успевает намокнуть.Источник: Кадры из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

И в завершение нельзя не отметить кольцо, которое предстоит носить Фродо. Убежав от Голума, оно падает на сухой камень. Но пальцы Бильбо поднимают его с мокрой поверхности.

Торин

Киноляп с эльфийским мечом и Торином в фильме Хоббит: Нежданное приключение
Невероятно острый эльфийский клинок не наносит вреда Торину.Источник: Кадры из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Поскольку предводитель гномов Торин Дубощит (Ричард Армитедж) — прославленный воин, связанные с ним странности носят оружейный характер. Он чуть не отрезает себе пальцы в пещере троллей, когда находит откованный в Гондолине меч Оркрист. Эльфийский клинок имеет расширяющуюся к концу форму. Поэтому, когда изучающий находку Торин вытаскивает меч из ножен, его лезвие должно было непременно отсечь пальцы незадачливому гному. Однако у сына Траина оказываются железными не только нервы, но и конечности.

Киноляп с топром Торина и эльфийским клинком в фильме Хоббит: Нежданное путешествие
Привычный топор Торина «конкурирует» с эльфийским клинком.Источник: Кадры фильма «Хоббит: Нежданное приключение»

Несмотря на ненависть к эльфам, Торин больше не расстается с гондолинским клинком и даже способен ради него уронить топор, что для гнома немыслимо. Однако во время нападения орков на варгах, когда Гэндальф находит секретный проход в скалах, Торин стоит с мечом и топором в руках. В следующем кадре он с характерным шелестом достает Оркрист и берет его двумя руками, а затем его вновь показывают с мечом и топором.

Киноляп с клинком Торина в сцене боя с орками в фильме Хоббит: Нежданное приключение
Гондолинский клинок неожиданным образом возвращается к Торину в ножны.Источник: Кадры фильма «Хоббит: Нежданное приключение»

Но самое интересное происходит в финале, когда гигантские орлы спасают героев от орков. После столкновения с Азогом предводитель гномов оказывается лежащим на спине, а меч лежит рядом с ним. Но когда орел подхватывает Торина, клинок уже расположен у него на поясе, где и должен был быть, если бы его даже не доставали.

Прошлое

Киноляп в фильме Хоббит: Нежданное приключение с несоответсвием цветов одежды Бильбо в той же сцене, но во Властелине колец
Цвета жилета и камзола в фильмах изменились в одной и той же сцене.Источник: Кадры из фильмов «Хоббит: Нежданное приключение» и «Властелин колец»

«Хоббит: Неожиданное путешествие» снимался через десять лет после выхода фильма «Властелин колец: Братство кольца». Но в этих картинах есть сцены, действие которых в рамках внутреннего времени истории развивается практически одновременно. И здесь создатели второй трилогии допустили несколько ошибок.

Киноляп с домом и садом в фильмах Хоббит: Нежданное приключение и Властелин колец
Дом Бильбо продолжает жить по собственным правилам от фильма к фильму.Источник: Кадры из фильмов «Хоббит: Нежданное приключение» и «Властелин колец»

Одна из них заметна в самом начале. Перед тем как Фродо (Элайджа Вуд) идет встречать Гэндальфа, прибывающего на день рождения Бильбо, он достает из ящика почту и относит ее в нору. Через небольшое время в этой же точке появится Гэндальф, однако этот кадр будет уже во «Властелине колец». Сравнивая их, можно отметить, что на скамейке у двери появились какие-то вещи, а растущий у окна куст вытянулся на несколько десятков сантиметров.

Позже, в пещере Голума, происходит путаница с костюмами. Герой Мартина Фримана, одетый в бордовый вельветовый камзол, кладет кольцо в карман зеленого жилета. Однако в аналогичной сцене из «Властелина колец» Бильбо одет в зеленый камзол и бордовый жилет.