Словно сеанс у психолога: 5 фильмов, которые помогают разобраться в себе

Иногда фильм может рассказать о нас больше, чем книга или разговор с другом. Эти пять картин помогают заглянуть внутрь себя, понять свои эмоции и взглянуть на жизнь с новой стороны
Александра Шайко
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Невероятная жизнь Уолтера Митти
Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Некоторые фильмы могут вытянуть на поверхность забытые чувства или натолкнуть на вопросы, о которых мы даже не задумывались. Их просмотр становится похож на встречу с хорошим психотерапевтом, где каждая реплика позволяет прожить то, что не нашло решения в реальной жизни, но только в бережной и поддерживающей атмосфере. Предлагаем подборку из пяти фильмов, где каждая история — непростой путь героя к принятию себя, избавлению от страха и внутреннему росту. Эти картины надолго остаются со зрителем и иногда даже становятся тем толчком к изменениям, который им был необходим. 

«Пенелопа»

Кадр из фильма Пенелопа
Кадр из фильма «Пенелопа»

Сказочная мелодрама режиссера Марка Палански повествует о девушке по имени Пенелопа, родившейся со свиным пятачком вместо носа из-за семейного проклятия. Родители-аристократы, боясь осуждения людей, имитируют ее смерть и держат главную героиню взаперти. Все меняется, когда ей пытаются найти жениха, чтобы тот смог снять чары и сделать ее нормальной. Но оказывается, что секретного рецепта нет, и все, необходимое для изменений, уже было в ней самой. «Пенелопа» — история о нелегком пути принятия себя, взрослении и сепарации от родителей, а также о преодолении стыда. 

В основу сюжета частично легла средневековая легенда о свинорылой женщине. Кристина Риччи, сыгравшая Пенелопу, получила эту роль без каких-либо прослушиваний: участвовать в проекте ее пригласила Риз Уизерспун. Макс, в исполнении обаятельного Джеймса МакЭвоя, помог главной героине увидеть в себе настоящую красоту, превратив этот фильм в настоящую «сказку для взрослых», которую хочется пересматривать снова и снова.

«Умница Уилл Хантинг»

Кадр из фильма Умница Уилл Хантинг
Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»

Фильм Гаса Ван Сента рассказывает историю молодого гения Уилла Хантинга с выдающимися способностями в математике, который боится раскрыть свой потенциал из-за детских травм, постоянно ввязываясь в различные передряги, и испытывает сложности в построении доверительных отношений. Встреча с терапевтом Шоном Магуайром, которого сыграл Робин Уильямс, дает ему шанс изменить эту ситуацию, позволяя впервые быть эмоционально открытым с другим человеком. Фраза «Это не твоя вина» дарит облегчение как Уиллу, так и зрителю, избавляя от чувства вины и стыда.

«Умница Уилл Хантинг» получил премию «Оскар» за лучший сценарий, а Робин Уильямс — за лучшую мужскую роль второго плана. Первоначально Бен Аффлек и Мэтт Дэймон задумывали иной сюжет фильма: гения-математика и его друга очень активно пыталось привлечь на свою сторону государство. Игра Уильямса была высоко оценена экспертами, так как он сумел показать более реалистичный образ психотерапевта. В журнале Psychology Today отметили, что взаимодействие между Шоном и Уиллом представляют собой «одну из наиболее достоверных и вдумчивых кинематографических интерпретаций психологического консультирования».

«Побег из Шоушенка»

Кадр из фильма Побег из Шоушенка
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Несправедливо осужденный банковский служащий Энди Дюфрейн, в исполнении Тима Роббинса, попадает в тюрьму Шоушенк, где проводит почти 20 лет, и в течение всего этого времени планирует из нее побег. Фильм исследует темы силы духа, одиночества и внутренней свободы в условиях изоляции. По словам режиссера Фрэнка Дарабонта, его главной задачей было «показать, что свобода — это не только физическое состояние, но и внутреннее». Морган Фриман, исполнивший роль Рэда, друга Энди, считает «Побег из Шоушенка» одним из самых значимых для себя фильмов. 

В основе фильма лежит повесть Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». В американском прокате картина собрала только 28 миллионов долларов при бюджете в 25, но после выхода на видеокассетах и телевизионных показов она обрела культовый статус. История побега Энди — метафора выхода из внутреннего тупика, когда кажется, что все двери закрыты и надежды практически нет. 

«Хоть раз в жизни»

Кадр из фильма Хоть раз в жизни
Кадр из фильма «Хоть раз в жизни»

Действие музыкальной драмы разворачивается в Нью-Йорке, где в одном из баров сталкиваются два главных героя — начинающая певица Грета, которую сыграла Кира Найтли, и бывший музыкальный продюсер Дэн в исполнении Марка Руффало. Они оба находятся в не самом лучшем эмоциональном состоянии: она недавно рассталась с парнем, а его уволили с работы. Через совместную работу и открытое выражение чувств Грета и Дэн проходят путь от одиночества к пониманию и внутренней гармонии. Фильм показывает, как искусство помогает найти новые жизненные ориентиры и осознать собственную ценность. 

Хотя сюжет фильма «Хоть раз в жизни» строится вокруг музыки, записи альбома и уличных выступлений, режиссер и сценарист Джон Карни не раз говорил, что он не является мюзиклом. Главная мысль картины по мнению Карни заключается в том, что музыка — язык, с помощью которого герои выражают себя и преодолевают внутренний кризис: каждый музыкальный номер связан с конкретным эмоциональным состоянием персонажа. Саундтрек картины получил высокую оценку критиков, а песня Lost Stars Адама Левина была номинирована на премию «Оскар» как лучшая песня к фильму. 

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Кадр из фильма Невероятная жизнь Уолтера Митти
Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Бен Стиллер одновременно выступил в качестве режиссера и главного героя данного фильма, который является современной адаптацией одноименного рассказа Джеймса Турбера, опубликованного в еженедельнике The New Yorker в 1939 году. Сюжет фокусируется на бильдредакторе журнала Life Уолтере, живущем скромно и непримечательно, но при этом все время мечтающем о подвигах и путешествиях. Когда работа оказывается под угрозой, он впервые решается покинуть привычную зону комфорта и отправляется в реальное приключение.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» рассказывает о том, как важно брать ответственность за собственную жизнь. Из офисного служащего, который боится подойти к коллегам, герой превращается в человека, преодолевающего ледники, вулканы и собственные страхи. Фильм исследует границу между реальностью и фантазией, напоминая, что иногда самый удивительный шаг — это просто начать жить по-настоящему: «Невероятная жизнь Уолтера Митти» часто упоминается в терапевтических практиках как иллюстрация к теме бегства от реальности и постепенного возвращения к подлинной жизни.